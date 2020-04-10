ГлавнаяНовости

Карпин: «Хотим доиграть сезон и попасть в топ-3»

сегодня, 13:42

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился своим мнением насчет приостановки чемпионата России из-за пандемии коронавируса.

Сыграна большая часть чемпионата — 22 матча, обнулять его неправильно. Нам бы хотелось, чтобы турнир продолжился, мы хотим попасть в топ-3. Если режим самоизоляции будет отменен, мы с 1 мая начнем тренировки, а 7 июня возобновим РПЛ, то к 20 июля доиграем в спокойном режиме. Если сезон не возобновится 7 июня, то уже будут проблемы.

Если будет решение завершить и распределить места в соответствии с сегодняшней таблицей, придется это принять. Сейчас мы на четвертом месте, хотели бы на второе, но это уже другой вопрос.

Ранее у Валерия Карпина родилась пятая дочь.

Все новости
Слуцкий: «Головин в любой момент может перейти в топ-клуб Европы»
Сегодня, 17:35 Комментарии4
Чорлука: «Решили отказаться от 40% зарплаты до возобновления сезона»
Сегодня, 14:29 Комментарии4
Карпин: «Не вижу проблемы в том, если не будет паузы между чемпионатами»
Сегодня, 14:24 Комментарии6
Губерниев — о спорной ситуации по зарплатам в «Локо»: «Вперёд Кикнадзе!»
Сегодня, 13:28 Комментарии7
Смородская: «Я во многом согласна с Сёминым, не надо наезжать на игроков»
Сегодня, 13:20 Комментарии8
Черышев: «Во время карантина стал сам себе готовить еду»
Сегодня, 13:09 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 13:59
Вот это правильные задачи!!!!! Лучше получить 50, а не ФЛУД в спину !!!!!
Главное для нас чтобы сегодня игра была !!!!!!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:58
Шансы как никогда реальные.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:57
о хотелках валера нужно молчать а то не сбудется))))))))) хорошей игры!!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 13:57
Все команды первой пятерки хотят доиграть.

А то получается сезон недоделанный.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 13:56
Надеюсь, чемпионат доиграют, но насчёт второго места Ростова сильно сомневаюсь.
Red blu
Red blu
сегодня в 13:53
Хорошо бы конечно доиграть, и желательно со зрителями.
beefs
beefs
сегодня в 13:51
хорошее желание, но не от вас это зависит
Cтукачок
Cтукачок
сегодня в 13:44
Справедливо!
Нужно доигрывать.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100