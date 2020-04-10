Селюк: «Слухи о том, что Сёмин возглавил в „Локо“ бунт, — это полная чушь!»

Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк поделился мыслями относительно ситуации с сокращением зарплат в «Локомотиве» на 40%.

Некоторые журналисты публикуют недостоверные данные о ситуации в «Локомотиве». Мнение о том, что Палыч возглавил какой-либо бунт, не соответствует действительности. Это не так. Я знаю всю ситуацию в «Локомотиве», как знаю ситуацию и в ЦСКА , где играет мой футболист Гогуа, и в «Динамо», где играет Каборе.

Футболисты «Локомотива» изначально, еще до того, как игроки «Спартака» пошли на понижение зарплат, были готовы выделить средства на помощь нуждающимся. Например, железнодорожным больницам в разных регионах страны для покупки необходимого инвентаря и так далее. Изначально это был именно их порыв, знаю об этом не понаслышке.

Надо понимать, что футболисты отдают свои деньги, которые им положены по контракту. Это их зарплата. У них есть гражданская позиция, и они были готовы в это тяжелое время перечислить деньги на борьбу с коронавирусом или сократить зарплатный бюджет клуба на 40%. Игроки были готовы на это, и это должно было идти именно от них, а не быть давлением и обязаловкой. К сожалению, клубом была выбрана неправильная форма озвучивания этой ситуации. Футболистам не понравилось начавшееся на них давление.

Когда руководство поняло это, сменило вектор и вошло в переговорный процесс с футболистами, вопрос сразу решился без всяких проблем. Это говорит о том, что в «Локомотиве» есть коллектив. Возможно, поэтому команда и идет на втором месте. А ситуацию в «Локомотиве» и «Спартаке» сравнивать нельзя. Потому что «Спартак» при всех потраченных на команду деньгах не выполняет поставленные перед ним задачи. Это не надо ставить в пример «Локомотиву», это разные вещи.

Я знаю, что Сёмин, который находится в самоизоляции после указа Собянина, изначально выразил свою позицию: как в этом вопросе решат действовать футболисты, так поступит и он. Какую часть зарплаты отдадут футболисты, такую отдаст и он. Это показывает, что футболисты и тренерский штаб едины. И это очень положительный момент.

Для меня странно, что кто-то из руководителей клуба начал беседу с футболистами на эту тему, когда есть тренерский штаб. Думаю, если бы к этому процессу привлекли главного тренера, вопрос уже давным-давно был бы решен. А высказывания разных журналистов, так называемая отсебятина о том, что руководитель РЖД якобы думает, что Сёмин возглавил какой-то бунт, — это полная чушь! То, что тренерский штаб и футболисты в «Локомотиве» являются единым целым, это как раз плюс.

Впрочем, в каждой бочке меда есть ложечка дегтя. Мне не понравилось то, как в этой истории повел себя капитан команды Чорлука. Он находился вдали от всего процесса, дома в Хорватии, но когда футболисты «Локомотива» обо всем договорились, сегодня он выступил с заявлением как капитан команды. Для меня это не совсем порядочно. Ведь в действительности Чорлука, будучи капитаном, оставил команду и уехал в Хорватию, хотя зарабатывает деньги в России. Он мне напоминает того капитана, который первый ушел с корабля, севшего на мель в Италии, за что его впоследствии посадили. Чорлука проявил себя также. Считаю, что в дальнейшем он не имеет права быть капитаном. Я понимаю, что у тебя жена, ребенок. Вопросов нет, тебя отпустили. Но ты ведь капитан команды. Если не справляешься со своими обязанностями, то сними с себя капитанские полномочия. И передай их Гильерме, который в сложившейся ситуации взял на себя ответственность и проявил себя как истинный капитан.

Сразу хочу сказать, что Гильерме не мой футболист, чтобы случайно никто не подумал чего-то другого. Но надо отдать должное, что решение этого вопроса в этот тяжелый момент на свои плечи водрузил как раз Гильерме, Крыховяк и еще несколько ребят. Футболисты «Локомотива» проявили себя как единое целое и как люди, с мнением которых надо считаться. Это европейский подход. Гораздо хуже, когда приходит какой-то маразматик и говорит: «Я вас лишил 70% вашей зарплаты». Никто не имеет права ни урезать, ни лишать части зарплаты футболистов без соглашения с ними. Как раз в «Локомотиве» этот процесс прошел на европейском уровне. Футболисты показали, что с ними не надо обращаться как с половой тряпкой, а надо обращаться как с партнерами, которые приводят болельщиков на стадионы, добиваются результатов и, играя в Лиге чемпионов, приносят значительные суммы в казну клуба.

Надеюсь, что коронавирус, при всей тяжести ситуации, научит российские клубы работать в европейском формате с уважением к футболистам и защитой их чести и достоинства. Необходимо приглашать людей, которые реально смогут наладить работу, чтобы клубы могли зарабатывать как на трансферах, так и при привлечении спонсоров и так далее.