ГлавнаяНовости

Чорлука: «Решили отказаться от 40% зарплаты до возобновления сезона»

сегодня, 14:29

Капитан «Локомотива» Ведран Чорлука объявил о том, что футболисты согласились на сокращение зарплат на 40%:

Пандемия коронавируса ударила по привычному укладу жизни и экономике всех стран. Мы всегда с особенной теплотой и уважением относились к сотрудникам РЖД, которые переживают за нас. А теперь поддержать их должны мы. Футбол, как и весь спорт, остановился, поэтому игроки по всему миру идут на снижение зарплат во время паузы в чемпионатах. Наша команда также считает подобный шаг необходимым, поэтому мы с ребятами решили отказаться от 40 процентов зарплаты до окончания пандемии и возобновления сезона.

Ранее эту информацию подтвердил наставник «железнодорожников» Юрий Сёмин

Все новости
Слуцкий: «Головин в любой момент может перейти в топ-клуб Европы»
Сегодня, 17:35 Комментарии4
Карпин: «Не вижу проблемы в том, если не будет паузы между чемпионатами»
Сегодня, 14:24 Комментарии6
Карпин: «Хотим доиграть сезон и попасть в топ-3»
Сегодня, 13:42 Комментарии8
Губерниев — о спорной ситуации по зарплатам в «Локо»: «Вперёд Кикнадзе!»
Сегодня, 13:28 Комментарии7
Смородская: «Я во многом согласна с Сёминым, не надо наезжать на игроков»
Сегодня, 13:20 Комментарии8
Черышев: «Во время карантина стал сам себе готовить еду»
Сегодня, 13:09 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:28
надеюсь решение далось без насилия))))
SSPZ
SSPZ ответил Эльмот
сегодня в 14:37
Такой конкурс нужно отменять, просто им пользуются несколько юзеров, сутками торчащие на сайте и пишущие всякую ахинею, типа Хорошо, Правильно или Без комментариев.
Отменять или нет, не нам решать. Администрация сама решит, что отменять, что нет. Мы можем только внести предложения по улучшению этого нововведение, снова же, на усмотрение администрации. Конкурс хороший, только надо немного доработать. А по поводу ахинеи. Начни с себя.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:32, ред.
Правильно решил, если сам конечно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:32
Вларос еще, кто решил...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100