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Слуцкий: «Головин в любой момент может перейти в топ-клуб Европы»

сегодня, 17:35

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий порассуждал об амбициях полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина, который ранее работал под его руководством в ЦСКА.

Когда Головин перейдет в европейский топ-клуб? Он может перейти в любой европейский большой топ в любой момент. Понятно, что у него была длинная адаптация. Был тяжелый первый сезон, когда поменяли кучу тренеров, а он еще и травмировался. В первый сезон он никак не мог перейти из «Монако». Сейчас ситуация непонятная, но учитывая, что «Монако» стал подниматься, а он там самый прогрессирующий игрок и стабильно играет, уже в летнее трансферное окно он мог бы перейти. Но неизвестно, каким теперь будет летнее трансферное окно. Сложно делать какие-то прогнозы. Жизнь в мировом футболе и мировой экономике немного подорвана.

К переходу в какую команду Головин ближе — к «Челси» или ПСЖ? Я думаю, что он ближе все-таки к французской лиге. Там за ним легче наблюдать. ПСЖ настолько доминирует на французском рынке, что они, если захотят, смогут этот трансфер произвести быстрее.

Кстати, вот вам инсайд. Когда мы с ним разговаривали последний раз, он сказал, что не хочет переходить в команды, которые не ставят перед собой серьезных турнирных задач. Просто перейти в условный клуб английской Премьер-лиги ему было бы неинтересно. В ЦСКА он привык решать большие задачи, он немного соскучился по этому. Если переход и состоится, то это точно будет клуб, который претендует на самые высокие места в своем чемпионате.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 21:01
слуцкер вроде не агент, зачем цену набивает?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Сп62
сегодня в 20:44
Бревно, не бревно, но в нашей сборной пока один из лучших. За ЦСКА не болею.
Он имел в виду, что в очереди за такими звездами Зенита как Жирков, Ерохин, Шатов, Кузяев, Смольников всех суперклубов Европы, Головину места нет. Вот и все. Только после них.
SHMEL
SHMEL ответил Lazurny
сегодня в 20:17
Ага, ждут не дождутся русского бревна.
Так статья вроде не про Дзюбу, зачем о брёвнах речь заводишь?
SHMEL
SHMEL
сегодня в 20:16
Думаю Саше не стоит никуда сйчас пееходить, он может помочь Монако подняться и в еврокубках.
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил Lazurny
сегодня в 20:03
Ага, ждут не дождутся русского бревна.
Ага, русского бревна дзюбинье все никак не дождутся:)))
oFANATo
oFANATo
сегодня в 19:58
Головин попал в список лучших игроков сезона.

По рейтингу, сложившемуся исходя из всех действий футболиста на поле и его влияния на итоговый результат в команде Александр уступает лишь двум суперрезультативным форвардам: Бен Йеддеру и Слимани.
В чемпионате из полевых игроков лишь двое провели на поле больше времени, чем Александр. Это все тот же самый Бен Йеддер и капитан команды Камиль Глик, сыгравший лишь на минуту больше россиянина. В сравнении с прошлым сезоном Александра практически перестали использовать на позиции левого нападающего или вингера, окончательно утвердив россиянина в зоне центрального полузащитника.
Еще один подобный сезон и Головин сможет претендовать на переезд в более сильный клуб и чемпионат.
Сп62
Сп62 ответил Lazurny
сегодня в 19:54
Ага, ждут не дождутся русского бревна.
Бревно, не бревно, но в нашей сборной пока один из лучших. За ЦСКА не болею.
Lazurny
Lazurny
сегодня в 19:40
Ага, ждут не дождутся русского бревна.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:14
Так ён жеж в топ-манаку переходил! Ещё топистее???
LOpp
LOpp
сегодня в 19:10
Может перейти, а может не перейти.
Шансы 50 на 50
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 18:59
Саня может, не даром признали лучшим.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил dimagas2
сегодня в 18:57
Откуда эти глупости?Самые прогрессирующие в Лиге 1 это Оксимен,Тусар и Бенедетто.
Спасибо, я был не прав. Но в Монако, это верно.
Karabal
Karabal
сегодня в 18:53
Также как Чалов и Миранчук, а до этого Зобнин.
Лиговский
Лиговский
сегодня в 18:44
В 24 года всё перспективный и совершенствуется в убогих клубах Европы.
Aerobniy
Aerobniy
сегодня в 18:42
Если Шкендию условно посчтитать топ-клубом, то Головин может туда перейти.
zsb1961
zsb1961
сегодня в 18:38
Сане в Европе ещё утверждаться надо!
shlomo
shlomo
сегодня в 18:36
Интересно,что значит в любой....Барса , Реал, Юве.....офигеть не встать....
VIPded
VIPded
сегодня в 18:20
Насчет любого момента сомневаюсь, но потенциал уже показал.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:20
В любой клуб это он конечно перегнул
dimagas2
dimagas2 ответил Дед за ЦСКА
сегодня в 18:08
Сударь, это "бревно" самый прогрессирующий игрок в чемпионате Франции и любимец болельщиков Монако. Невежество не украшает вас.
Откуда эти глупости?Самые прогрессирующие в Лиге 1 это Оксимен,Тусар и Бенедетто.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:01
Саня - классный игрок и вполне возможен его уход из Монако . Ждемс ТО.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:52
думаю так и будет года через два
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Aerobniy
сегодня в 17:51
Кому это бревно нужно, сколько можно врать.
Сударь, это "бревно" самый прогрессирующий игрок в чемпионате Франции и любимец болельщиков Монако. Невежество не украшает вас.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:46
Сколько можно пиарить этого серядняка?
BBK33
BBK33
сегодня в 17:41
Бла-бла-бла...
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 17:40
Может
Aerobniy
Aerobniy
сегодня в 17:36
Кому это бревно нужно, сколько можно врать.
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