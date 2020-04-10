Слуцкий: «Головин в любой момент может перейти в топ-клуб Европы»

Главный тренер «Рубина» порассуждал об амбициях полузащитника «Монако» и сборной России , который ранее работал под его руководством в ЦСКА .

Когда Головин перейдет в европейский топ-клуб? Он может перейти в любой европейский большой топ в любой момент. Понятно, что у него была длинная адаптация. Был тяжелый первый сезон, когда поменяли кучу тренеров, а он еще и травмировался. В первый сезон он никак не мог перейти из «Монако». Сейчас ситуация непонятная, но учитывая, что «Монако» стал подниматься, а он там самый прогрессирующий игрок и стабильно играет, уже в летнее трансферное окно он мог бы перейти. Но неизвестно, каким теперь будет летнее трансферное окно. Сложно делать какие-то прогнозы. Жизнь в мировом футболе и мировой экономике немного подорвана.

К переходу в какую команду Головин ближе — к «Челси» или ПСЖ ? Я думаю, что он ближе все-таки к французской лиге. Там за ним легче наблюдать. ПСЖ настолько доминирует на французском рынке, что они, если захотят, смогут этот трансфер произвести быстрее.