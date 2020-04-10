Слуцкий: «Головин в любой момент может перейти в топ-клуб Европы»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий порассуждал об амбициях полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина, который ранее работал под его руководством в ЦСКА.
Когда Головин перейдет в европейский топ-клуб? Он может перейти в любой европейский большой топ в любой момент. Понятно, что у него была длинная адаптация. Был тяжелый первый сезон, когда поменяли кучу тренеров, а он еще и травмировался. В первый сезон он никак не мог перейти из «Монако». Сейчас ситуация непонятная, но учитывая, что «Монако» стал подниматься, а он там самый прогрессирующий игрок и стабильно играет, уже в летнее трансферное окно он мог бы перейти. Но неизвестно, каким теперь будет летнее трансферное окно. Сложно делать какие-то прогнозы. Жизнь в мировом футболе и мировой экономике немного подорвана.
К переходу в какую команду Головин ближе — к «Челси» или ПСЖ? Я думаю, что он ближе все-таки к французской лиге. Там за ним легче наблюдать. ПСЖ настолько доминирует на французском рынке, что они, если захотят, смогут этот трансфер произвести быстрее.
Кстати, вот вам инсайд. Когда мы с ним разговаривали последний раз, он сказал, что не хочет переходить в команды, которые не ставят перед собой серьезных турнирных задач. Просто перейти в условный клуб английской Премьер-лиги ему было бы неинтересно. В ЦСКА он привык решать большие задачи, он немного соскучился по этому. Если переход и состоится, то это точно будет клуб, который претендует на самые высокие места в своем чемпионате.
По рейтингу, сложившемуся исходя из всех действий футболиста на поле и его влияния на итоговый результат в команде Александр уступает лишь двум суперрезультативным форвардам: Бен Йеддеру и Слимани.
В чемпионате из полевых игроков лишь двое провели на поле больше времени, чем Александр. Это все тот же самый Бен Йеддер и капитан команды Камиль Глик, сыгравший лишь на минуту больше россиянина. В сравнении с прошлым сезоном Александра практически перестали использовать на позиции левого нападающего или вингера, окончательно утвердив россиянина в зоне центрального полузащитника.
Еще один подобный сезон и Головин сможет претендовать на переезд в более сильный клуб и чемпионат.
По рейтингу, сложившемуся исходя из всех действий футболиста на поле и его влияния на итоговый результат в команде Александр уступает лишь двум суперрезультативным форвардам: Бен Йеддеру и Слимани.
В чемпионате из полевых игроков лишь двое провели на поле больше времени, чем Александр. Это все тот же самый Бен Йеддер и капитан команды Камиль Глик, сыгравший лишь на минуту больше россиянина. В сравнении с прошлым сезоном Александра практически перестали использовать на позиции левого нападающего или вингера, окончательно утвердив россиянина в зоне центрального полузащитника.
Еще один подобный сезон и Головин сможет претендовать на переезд в более сильный клуб и чемпионат.
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