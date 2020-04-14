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Алиев рассказал о конфликте со Смородской

сегодня, 14:09

Бывший футболист «Локомотива» Александр Алиев рассказал о своих непростых взаимоотношениях с экс-президентом клуба Ольгой Смородской.

У нас с ней сразу же начался конфликт. В Швейцарии, когда мы играли с «Лозанной», она меня оштрафовала на тридцать тысяч долларов.

Я поехал к зубному, Палыч меня отпустил. Но сел не на тот поезд: от Лозанны до Женевы нужно было ехать всего час. Туда приехал — все нормально, а обратно перепутал платформу… С моим-то английским! Я успевал по времени, но поезд шел два с половиной часа, потому что останавливался на каждой станции. На тренировку успел, но опоздал на собрание по поводу назначения Смородской. Палыч сказал, что меня отпустил, но Смородская сказала, что ее это не интересует: «Вся команда должна быть на собрании». Так я получил штраф на 30 тысяч.

Сёмин, как я понял, сразу не нашел с ней общий язык. Однажды встречались в Черкизово: пришла Смородская и начала что-то говорить про Палыча. Сёмин высказал свои мысли, ей не понравилось. После этого встал я и высказался от лица команды — ей опять не понравилось. Так и начались скандалы.

Смородская пришла и хотела показать себя, неправильно начала. Но я такой человек, что иду до конца. Если бы все сложилось со Смородской по-другому, то было бы совсем все иначе у меня в «Локо». Но она поступила неправильно, хотела себя показать хозяйкой.

Ранее Алиев рассказал о своем отношении к президенту Беларуси Александру Лукашенко.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:18
Написать Смородская без матерных эпитетов не возможно.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:18
смородинка хотела доказать )))вот только чего не знала и сама))) да и не место бабам в руководстве футболом))
drug01
drug01
сегодня в 14:15
Женщина в мужском футболе это часто беда !!!!!
Lazurny
Lazurny
сегодня в 14:11
У кого с ней конфликта не было?
AgentART
AgentART
сегодня в 14:09
Это вопрос довольно спорный.
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