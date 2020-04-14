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Сорокин: «Не ждем сокращения числа городов-организаторов на Евро-2020»

сегодня, 10:56

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что организационный комитет не ожидает сокращения числа городов — организаторов турнира.

Ранее стало известно, что число городов — организаторов турнира может быть уменьшено из-за последствий пандемии коронавируса. 

Есть определенный замысел, который был реализован в нестандартном решении для Евро-2020. Он, по всей видимости, будет реализован на нашей памяти единственный раз, потому что следующий турнир пройдет в более привычном режиме. Мы не ожидаем каких-то радикальных поворотов в следующем году в сторону одной страны, сокращения всех остальных городов. На данном этапе это было бы несправедливо, потому что все проделали огромный путь.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 11:29
Питер не сократят это точно
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:27
Снова хотят подоить бюджет народный.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:56
Меня одолевают сомнения, проскочит ли этот вариант...
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