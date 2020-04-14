Сорокин: «Петербург в 2021 году успеет перенастроиться с финала ЛЧ на ЧЕ»

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сегодня, 11:33

Генеральный директор российской части Евро-2020 Алексей Сорокин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Санкт-Петербургу хватит времени, чтобы в 2021 году перенастроиться с проведения финала Лиги чемпионов на организацию чемпионата Европы.

Две недели — это немного, но в то же время этого достаточно, чтобы перенастроить стадион и город под новый турнир. Конечно, будет нужно сменить брендинг, фирменный стиль и все украшения в городе, потому что к финалу Лиги чемпионов есть достаточно строгие требования — город должен жить финалом.

Ранее Сорокин заявил, что организационный комитет не ожидает сокращения числа городов на Евро-2020.