Дюков: «Мы подготовили ряд дополнительных мер поддержки для клубов»

Президент РФС Александр Дюков заявил, что организация собирается организовать финансовую поддержку клубам, которые находятся на грани банкротства.
Да, мы подготовили ряд дополнительных мер поддержки — к тем, что уже действуют в стране и распространяются в том числе на клубы. Это предложение направлено в правительство.
Что за меры? Я бы не хотел это комментировать до того, как обсуждение с правительством будет завершено.
Контракты футболистов? Пока ФИФА склоняется к решению, предусматривающему автоматическое продление контрактов до конца сезона. Если будет решено завершить сезон в августе, то, соответственно, контракты, которые заканчиваются в мае–июне, продлят до августа. Но мы, конечно, будем стараться завершить сезон раньше.
Ранее Дюков рассказал о планах по возобновлению сезона в российском футболе.