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Дюков: «Мы подготовили ряд дополнительных мер поддержки для клубов»

сегодня, 13:25

Президент РФС Александр Дюков заявил, что организация собирается организовать финансовую поддержку клубам, которые находятся на грани банкротства. 

Да, мы подготовили ряд дополнительных мер поддержки — к тем, что уже действуют в стране и распространяются в том числе на клубы. Это предложение направлено в правительство.

Что за меры? Я бы не хотел это комментировать до того, как обсуждение с правительством будет завершено.

Контракты футболистов? Пока ФИФА склоняется к решению, предусматривающему автоматическое продление контрактов до конца сезона. Если будет решено завершить сезон в августе, то, соответственно, контракты, которые заканчиваются в мае–июне, продлят до августа. Но мы, конечно, будем стараться завершить сезон раньше.

Ранее Дюков рассказал о планах по возобновлению сезона в российском футболе. 

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo ответ пользователю Izmar (раскрыть)
сегодня в 14:12
А пострадавшим от Лейпцига уже помогли?
oFANATo
oFANATo
сегодня в 14:11
С питерским Дюковым ничего хорошего для клубов РПЛ ждать не приходится.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:01
Пока меры готовятся платите зарплату из собственного кармана.
Izmar
Izmar
сегодня в 13:53
Нужно помочь цска, пострадавшему от Ференцвароша.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 13:50
У Григорьянца в сундуке покопайтесь. Может там еще что-то осталось, так хоть для пользы потратите.
Aerobniy
Aerobniy
сегодня в 13:39
А, как всегда, дальше Москвы помощь не уйдет, особо в ней нуждаются крайне слабые команды спартак и цска.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:36
Наверное денег попросят у правительства для зенита.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:30
Кто -то уже потирает шаловливые ручонки...
Трубадур
Трубадур
сегодня в 13:25
Все меры будут разворованы.
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