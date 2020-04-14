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Дюков: «Рассматривался сценарий возобновления РПЛ на первой неделе июня»

сегодня, 13:02

Президент РФС Александр Дюков рассказал о планах по возобновлению сезона в российском футболе. 

Позиция УЕФА в том, что надо постараться доиграть еврокубковые турниры и национальные первенства. Мы тоже пока исходим из того, что наиболее оптимальным вариантом было бы все-таки доиграть чемпионат. На это будет три летних месяца. Как и когда именно — зависит от эпидемиологической обстановки. Желательно, чтобы матчи проходили со зрителями, потому что футбол прежде всего для болельщиков. Но если такой возможности не будет, рассмотрим и вариант проведения матчей без зрителей. Футбол без зрителей на трибунах и трансляции по ТВ все-таки лучше, чем в принципе его отсутствие.

Рассматривался сценарий возобновления чемпионата на первой неделе июня, но мне в текущей ситуации это кажется маловероятным.

Ранее сообщалось, что чемпионат Франции может возобновиться 17 июня.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo ответ пользователю mihaluch (раскрыть)
сегодня в 14:09
Не не зря же питерские своего протащили в РФС.
Дюков все сделает что бы оправдать доверие Миллера.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 13:58
сценарий один , чтобы закончилась эпидемия и все были Здоровы...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:41
Интересно , а какой сценарий у коронавируса???
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:38
Это реально если обстановка не ухудшиттся.
beefs
beefs
сегодня в 13:36
Конечно сейчас трудно предсказать, но готовиться нужно
Брулин
Брулин
сегодня в 13:28
скоро все визги, о том, что нужно доиграть чемпионат любой ценой, утихнут, сами собой))
За адекватность
За адекватность
сегодня в 13:26
"Футбол без зрителей на трибунах и трансляции по ТВ все-таки лучше, чем в принципе его отсутствие." Все матчи показывать на канале Матч премьер, так как по Матч ТВ чемпионат Беларуси будем смотреть, ну и Австралию, вдруг тоже возобновят, а право показа до конца их сезона приобретено.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ пользователю drug01 (раскрыть)
сегодня в 13:17
В этой связи могу привести тебе два факта.1. На Чукотке пока нет короны. 2. Когда то был клуб Спартак ( Чукотка). Может вернуться к этой идее?
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:15
С таким Дюковым чемпионат может и совсем не возобновится.
drug01
drug01
сегодня в 13:14
Может доиграть на Чукотке.....Зачем спешить и строить радужные планы-здоровье всех пежде всего!!!!!
shlomo
shlomo
сегодня в 13:02
Дай Бог...уже соскучились
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