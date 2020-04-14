Дюков: «Рассматривался сценарий возобновления РПЛ на первой неделе июня»

Президент РФС Александр Дюков рассказал о планах по возобновлению сезона в российском футболе.

Позиция УЕФА в том, что надо постараться доиграть еврокубковые турниры и национальные первенства. Мы тоже пока исходим из того, что наиболее оптимальным вариантом было бы все-таки доиграть чемпионат. На это будет три летних месяца. Как и когда именно — зависит от эпидемиологической обстановки. Желательно, чтобы матчи проходили со зрителями, потому что футбол прежде всего для болельщиков. Но если такой возможности не будет, рассмотрим и вариант проведения матчей без зрителей. Футбол без зрителей на трибунах и трансляции по ТВ все-таки лучше, чем в принципе его отсутствие.

Рассматривался сценарий возобновления чемпионата на первой неделе июня, но мне в текущей ситуации это кажется маловероятным.