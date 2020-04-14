Хусаинов: «Что самое сложное в обучении? Судить на практике»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов рассказал о сложностях работы судьей.

Что самое сложное в обучении? Судить на практике. Действовать в обстановке. Незнание правил вообще исключалось. Нужно было знать некоторые анатомические моменты. Как правильно толкается часть туловища, постановка ног. Чтобы всё это отслеживать, надо быть близко к игровому моменту. Значит, нужно иметь хорошую физическую подготовку. А самое главное – стрессоустойчивость. Я читал и интересовался психологией. Общался с судьями с других видов спорта.

Есть одна хорошая история про психологию. Я жил в одном доме с известным хоккеистом Александром Сергеевичем Якушевым. Он рассказал, что в решающем матче чемпионата мира по хоккею против Чехии СССР проигрывала в одну шайбу после второго периода. «Мы заходим в раздевалку, – рассказывает Якушев. – Последним заходит Анатолий Тарасов. Он встал на колени и начал петь гимн Советского Союза. Мы смотрим на него и думаем: „Что-то с дедом не то“. А он им в ответ: „Молодые люди! Я исполняю гимн Советского Союза. Всем встать! А теперь идите на площадку и докажите своему народу, что вы умрете за его честь и свободу!“. В итоге чехов мы обыграли». То есть таких вот примеров нет ни в одном учебнике. Это только так можно услышать, общаясь с людьми.