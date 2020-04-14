ГлавнаяНовости

Алиев: «Лукашенко — настоящий мужик, его ничего не пугает»

сегодня, 14:04

Бывший футболист «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев рассказал о своем отношении к президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Сейчас чемпионат Беларуси — номер один в мире, двенадцать стран его транслируют. Вот кенту (Милевскому) 35 лет, а на него смотрит весь мир! Раньше я смотрел на него в Лиге чемпионов, а сейчас в чемпионате Беларуси. Рад за него. Ему нечего жаловаться. В данный момент каждый завидует чемпионату Беларуси, потому что люди тренируются и играют.

Батька все правильно сделал! Он правильные слова говорит. В стране есть работа, а те люди, что уезжают в Польшу… Правильно Лукашенко сказал, что нечего туда уезжать! У них же есть рабочие места. Его ничего не пугает, у человека действительно есть жопа и яйца. Видно, что это настоящий мужик.

Все новости
Рязанцев: «„Торпедо“ надо делать своё дело, развиваться и возвращаться»
Сегодня, 16:05 Комментарии3
Алиев: «Кокорин и Мамаев — хорошие люди»
Сегодня, 15:56 Комментарии14
Аршавин: «Ситуация с зарплатой Кокорина самая интересная»
Сегодня, 15:22 Комментарии5
«Ахмат»: «У восьми футболистов в конце сезона заканчивается контракт»
Сегодня, 15:06 Комментарии1
Хусаинов: «Работал в школе учителем физкультуры»
Сегодня, 15:06 Комментарии2
Быстров: «Какое сочувствие из-за зарплат, когда такая ситуация?»
Сегодня, 14:56 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 16:06
Как бы скоро в этой 63 вся Белорусь не оказалась!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 15:47
Хм ... ? И у ослов бывают яйца !
SHMEL
SHMEL
сегодня в 15:11
Лукашенко пуп земли, которому всё дозволено в своей стране ,вечно с протянутой рукой к России и обиженный, что мало дают.
galem72
galem72
сегодня в 15:08
"...Лукашенко — настоящий мужик, его ничего не пугает..."

Обычный диктатор советской закалки с нелепой показухой.
Трубадур
Трубадур
сегодня в 14:42
Когда этот настоящий мужик заразит всех футболистов, посмотрим что Алиев скажет.
Karabal
Karabal ответ пользователю dimagas2 (раскрыть)
сегодня в 14:40
Читайте википедию, или на украине не знают что это?
dimagas2
dimagas2 ответ пользователю Антиспамм (раскрыть)
сегодня в 14:38
Откуда этот бред про председателя колхоза?Он был политруком в армии.
VIPded
VIPded
сегодня в 14:27
Заморит народ этот колхозан, ох заморит...(((
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:17
Посмотрим может и Лукашенко был прав.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:14
прям хит))) лука против остального мира))))
Антиспамм
Антиспамм
сегодня в 14:07
Такую чушь несет, как был председателем колхоза, так и остался.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 14:05
Лукашеко - хоть и не играл в КВН но клоун еще тот.
beefs
beefs
сегодня в 14:04
мужик мужиком, а что будет дальше
Comdiv
Comdiv
сегодня в 14:04
Если бы не мировая пандемия.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100