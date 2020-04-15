Широков: «Слуцкий подумал, что это он вывел сборную на Евро, а не игроки»

Бывший полузащитник сборной России поделился мнением о причинах неудовлетворительного выступления национальной команды на чемпионате Европы-2016.

Некоторые у нас в команде удивлялись простым вещам. Например, как обороняться: один закрывает бровку, другой — середину, третий подходит на подстраховку. Очевидные вещи, которые объясняют в детско-юношеских школах. Для некоторых это было в новинку, может, просто забыли, не знаю. Это точно были не игроки ЦСКА , они всё знали назубок.