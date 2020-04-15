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Широков: «Слуцкий подумал, что это он вывел сборную на Евро, а не игроки»

сегодня, 21:53

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о причинах неудовлетворительного выступления национальной команды на чемпионате Европы-2016.

Некоторые у нас в команде удивлялись простым вещам. Например, как обороняться: один закрывает бровку, другой — середину, третий подходит на подстраховку. Очевидные вещи, которые объясняют в детско-юношеских школах. Для некоторых это было в новинку, может, просто забыли, не знаю. Это точно были не игроки ЦСКА, они всё знали назубок.

После товарищеского матча с хорватами в ноябре у Слуцкого что-то произошло в сознании. Он почему-то решил, что мы уже не можем играть в тот футбол, который приносил результат. Думаю, всё пошло не так с выбора состава. В начальном списке меня не было, точно знаю. Слуцкий подошёл и сказал, если я готов поехать в той роли, которая у меня была в ЦСКА — «помощником», то мне надо об этом подумать. У меня не было большого желания ехать в таком качестве, потому что он сказал, что на своей позиции я только 4-й. Почему 4-й? Вообще загадка. Мне кажется, Слуцкого эйфория захлестнула после книжек о нём, фильмов. Он подумал, что это он вывел сборную. Не люди на поле, а он такой гений — пришёл и вывел. Думаю, его настигло жёсткое разочарование в ходе турнира по этому поводу.

Напомним, что сборная России в трех матчах набрала одно очко и не смогла выйти из группы.

Ранее на эту же тему порассуждал нападающий «Зенита» Артем Дзюба

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Jin-Ho
Jin-Ho
сегодня в 22:30
Слуцкий и вывел, кто же ещё.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 22:16
Вранье!!! На тот момент проблем хватало, обойма была 13-14 всего. И тем не менее семь трофеев за семь лет - это солидно.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 22:12
Слуцкий и Широков два комик которые смешат публику.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:11
Ромик обиделся??? Хотя напрасно. На тот момент сдал сильно, что и подтвердила беготня по клубам. Ни в Спартаке, ни в ЦСКА не задержался.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 22:05
Они все одинаковы. Пройдет пара лет и Дзюба будет Черчесова поливать. Кто бы говорил, только не Широков. Там просто сразу несколько человек сломались. Ключевыми стали потери Дениова и Дзагоева. Два основных из центра вылетели. Наконец Слуцкий достаточно умный мужик, чтобы себя не выпячивать. Он подшутить над собой мог, но не хвастаться. Гниловатый Широков оказался.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:02
Сегодня много говорят про космонаФта. При богатеньком гинере у него действительно шло хорошо, но не за счёт тренерской гениальности. Ни работа в сборной, ни в трёх клубах разного уровня не подтвердила этой гениальности...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:00
вот она и вышла ))старая обида)) а винить лёню теперь модно))) но это минимум не красиво
Karabal
Karabal
сегодня в 22:00
Слуцкий думал, что будет как в ЦСКА, ему всё купят и принесут.
drug01
drug01
сегодня в 21:58
Роман Широков в своем стиле.....
Comdiv
Comdiv
сегодня в 21:56
Слуцкий очень слабый тренер, без поддержки афериста Гинера полный ноль.
beefs
beefs
сегодня в 21:54
у каждого свое мнение
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:54
Слуцкий это космос!
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