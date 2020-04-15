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Казанский: «Аршавин не играет в кадре, мыслящему человеку это не нужно»

сегодня, 20:10

Спортивный телекомментатор Денис Казанский охарактеризовал бывшего полузащитника «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, с которым он вместе работал в эфирах.

Снимая микрофон, не сбрасывает с себя маску. Другие подстраиваются, пытаются играть в кадре — Андрею, образованному, мыслящему, это не надо.

Плюс помогает по-другому смотреть футбол и говорить о нем. 25 раз подумаешь, прежде чем делать вывод. Так было на финале Кубка лиги в Англии: команды нам обоим знакомые, а Андрей подмечает детали, о которых я бы и не подумал. Комментаторы в эфире часто выдумывают: «Как же гениально он (неважно кто) сыграл!» А оказывается, это случайность, и больше такого никогда не повторится. Или это просто хорошая подача с углового, и все, а не чего-то такое космически круто подготовленное на базе.

Карпин нас больше учил, чем Аршавин. Так у них и должности разные. Андрей эксперт. Когда он в студии и гости ведут себя иначе: Аршавин рядом, другая лига, банальностями не отделаешься.

Что Аршавин откалывал вне кадра? Вышли с эфира, один из продюсеров говорит: «Андрей, тебе надо на интервью в такую-то студию» — «А где она?» Объясняют, что в другом корпусе. «Ладно, в корпус пойду, а дальше — нет. Там студии Первого канала, мне туда нельзя».

Ранее Аршавин поучаствовал в благотворительной акции и бесплатно доставил продукты владельцам сезонных абонементов старше 65 лет.

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Karabal
Karabal ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 20:58
Мыслит только чалов, бревно неотесанное.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 20:40
Если Аршавин "мыслящий и образованный", как говорит Казанский, то Дзюба тогда вообще академик, претендующий на Нобелевскую премию.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:34
о чём говорил)) чего хотел))) тут истину не постичь ))))
pomor 445
pomor 445 ответ Binger (раскрыть)
сегодня в 20:23
Только никто не хочет ждать.
beefs
beefs
сегодня в 20:11
это о чем он?
Youngberg
Youngberg
сегодня в 20:11
Аршавин-топ, везде и всюду
Binger
Binger
сегодня в 20:11
Время все расставит по местам.
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