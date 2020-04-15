Зырянов: «Если несправедливо остановить РПЛ по таблице, то стоит доиграть»

Главный тренер молодёжного состава петербургского «Зенита» порассуждал о том, как лучше завершить сезон Российской Премьер-Лиги в условиях пандемии коронавируса, а также оценил выступление своей команды, которая после 22 туров занимает седьмое место в Молодёжном первенстве.

Моё мнение такое: если чемпионаты остановить, то по текущим результатам в таблицах. Если так несправедливо – надо доигрывать.