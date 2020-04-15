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Зырянов: «Если несправедливо остановить РПЛ по таблице, то стоит доиграть»

сегодня, 19:48

Главный тренер молодёжного состава петербургского «Зенита» Константин Зырянов порассуждал о том, как лучше завершить сезон Российской Премьер-Лиги в условиях пандемии коронавируса, а также оценил выступление своей команды, которая после 22 туров занимает седьмое место в Молодёжном первенстве.

Моё мнение такое: если чемпионаты остановить, то по текущим результатам в таблицах. Если так несправедливо – надо доигрывать.

Что касается молодежки, то летом мы начали одним составом, зимой он омолодился. Многие ребята, игравшие в том году за нашу команду, перешли в «Зенит»-2, пытаются там показать себя Радимову. К нам пришли футболисты 2002 года. Тяжеловато им ещё, волнуются. С «Локомотивом» играли, наделали ошибок. Потом с «Уфой», «Уралом» играли. За эти клубы выступают ребята постарше, знакомые с ПФЛ. Матчи получились боевыми. Результат может быть любым, но для нас главное, чтобы игроки выполняли правильные действия. Ведь они хотят добиваться успехов в футболе, побеждать, играть в Лиге чемпионов.

Недавно Зырянов рассказал, почему в «Зените» нет воспитанников клуба.

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 21:12
Надо доигрывать и под фанфары проводить свиней в Пердив. Гыгыгы
EAGinLE
EAGinLE ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 21:03
А если в декабре будущего года Зениту играть в Оренбурге . А там будет -35 ?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:54
Доиграть обязательно, а потом можно и на "весна-осень" перейти...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:45
Надо доигрывать...
zsb1961
zsb1961
сегодня в 20:30
Разумно!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:11
Доигрывать надо но при зрителях.
beefs
beefs
сегодня в 20:10
посмотрим что скажет корона
13ROS13
13ROS13
сегодня в 20:02
Борьба за второе место будет не шуточная.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:57
доиграть очень важно для всех!!
drug01
drug01
сегодня в 19:55
У каждого свое мнение!!!!
AgentART
AgentART
сегодня в 19:54
Хочется понаблюдать как спартак будут тянуть на пятое место и как цска будет бороться со спартаком.
Comdiv
Comdiv
сегодня в 19:52
Обязательно нужно доигрывать, балласт отправить в пердив, с чемпионом вопрос почти решенный.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:49
Доигрывать нужно однозначно, за счёт следующего сезона.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:48
Всё будет охфигенно!.
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