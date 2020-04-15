Зырянов: «Если несправедливо остановить РПЛ по таблице, то стоит доиграть»

Главный тренер молодёжного состава петербургского «Зенита» Константин Зырянов порассуждал о том, как лучше завершить сезон Российской Премьер-Лиги в условиях пандемии коронавируса, а также оценил выступление своей команды, которая после 22 туров занимает седьмое место в Молодёжном первенстве.
Моё мнение такое: если чемпионаты остановить, то по текущим результатам в таблицах. Если так несправедливо – надо доигрывать.
Что касается молодежки, то летом мы начали одним составом, зимой он омолодился. Многие ребята, игравшие в том году за нашу команду, перешли в «Зенит»-2, пытаются там показать себя Радимову. К нам пришли футболисты 2002 года. Тяжеловато им ещё, волнуются. С «Локомотивом» играли, наделали ошибок. Потом с «Уфой», «Уралом» играли. За эти клубы выступают ребята постарше, знакомые с ПФЛ. Матчи получились боевыми. Результат может быть любым, но для нас главное, чтобы игроки выполняли правильные действия. Ведь они хотят добиваться успехов в футболе, побеждать, играть в Лиге чемпионов.
Недавно Зырянов рассказал, почему в «Зените» нет воспитанников клуба.