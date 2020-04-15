Евсеев: «Даже легионеры признали Аликина капитаном „Уфы“»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, как в команде был выбран капитан.
Я уже писал здесь, что у нас в команде три игрока выполняют функции капитана — Беленов, Йокич и Аликин. Расскажу сейчас одну историю. В начале сезона я решил сделать собрание и выбрать капитана. Игрокам раздали бумажки, я попросил их написать по три фамилии. И тут встаёт Слай и говорит: «Тренер, зачем мы выбираем капитана, если у нас есть Аликин? Пока он в команде, пусть он и будет капитаном!». Это говорит о многом. Когда даже иностранцы признали его.
Я был очень рад, что в моей команде футболисты отстаивают своего одноклубника. И согласился с этим. Паша — старожил «Уфы». Начал играть за неё ещё во второй лиге. Дорос вместе с командой до РПЛ. Ему 35, но он держит себя в форме, на тренировках не уступает молодым и всегда готов выйти на поле, с первых минут или на замену. Знаю, что всегда могу рассчитывать на него. Аликин родом из Перми. Так получилось, что ещё работая там, много о Паше слышал. И потом сам убедился, что на него можно положиться в любой ситуации. Он очень командный игрок, и очень усердный и добродушный парень.
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