Евсеев: «Даже легионеры признали Аликина капитаном „Уфы“»

Главный тренер «Уфы» рассказал, как в команде был выбран капитан.

Я уже писал здесь, что у нас в команде три игрока выполняют функции капитана — Беленов, Йокич и Аликин. Расскажу сейчас одну историю. В начале сезона я решил сделать собрание и выбрать капитана. Игрокам раздали бумажки, я попросил их написать по три фамилии. И тут встаёт Слай и говорит: «Тренер, зачем мы выбираем капитана, если у нас есть Аликин? Пока он в команде, пусть он и будет капитаном!». Это говорит о многом. Когда даже иностранцы признали его.