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Евсеев: «Даже легионеры признали Аликина капитаном „Уфы“»

сегодня, 19:09

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, как в команде был выбран капитан.

Я уже писал здесь, что у нас в команде три игрока выполняют функции капитана — Беленов, Йокич и Аликин. Расскажу сейчас одну историю. В начале сезона я решил сделать собрание и выбрать капитана. Игрокам раздали бумажки, я попросил их написать по три фамилии. И тут встаёт Слай и говорит: «Тренер, зачем мы выбираем капитана, если у нас есть Аликин? Пока он в команде, пусть он и будет капитаном!». Это говорит о многом. Когда даже иностранцы признали его.

Я был очень рад, что в моей команде футболисты отстаивают своего одноклубника. И согласился с этим. Паша — старожил «Уфы». Начал играть за неё ещё во второй лиге. Дорос вместе с командой до РПЛ. Ему 35, но он держит себя в форме, на тренировках не уступает молодым и всегда готов выйти на поле, с первых минут или на замену. Знаю, что всегда могу рассчитывать на него. Аликин родом из Перми. Так получилось, что ещё работая там, много о Паше слышал. И потом сам убедился, что на него можно положиться в любой ситуации. Он очень командный игрок, и очень усердный и добродушный парень.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я уже писал здесь, что у нас в команде три игрока выполняют функции капитана — Беленов, Йокич и Аликин. Расскажу сейчас одну историю. В начале сезона я решил сделать собрание и выбрать капитана. Игрокам раздали бумажки, я попросил их написать по три фамилии. И тут встаёт Слай и говорит: тренер, зачем мы выбираем капитана, если у нас есть Аликин? Пока он в команде, пусть он и будет капитаном! Это говорит о многом. Когда даже иностранцы признали его. Я был очень рад, что в моей команде футболисты отстаивают своего одноклубника. И согласился с этим. Паша старожил «Уфы». Начал играть за неё ещё во второй лиге. Дорос вместе с командой до РПЛ. Ему 35, но он держит себя в форме, на тренировках не уступает молодым и всегда готов выйти на поле, с первых минут или на замену. Знаю, что всегда могу рассчитывать на него. Аликин родом из Перми. Так получилось, что ещё работая там, много о Паше слышал. И потом сам убедился, что на него можно положиться в любой ситуации. Он очень командный игрок, и очень усердный и добродушный парень. #футбол #спорт #фкуфа #нашалигачемпионов #премьерлига #тинькоффпремьерлига #евсеев

Публикация от Evseev (@vadimevseev16)

 

Ранее главный тренер «Уфы» рассказал, что не все легионеры клуба покинули страну.

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Все комментарии
SSPZ
SSPZ
сегодня в 20:18
пусть капитанит, если выбрали
Karabal
Karabal
сегодня в 19:57
Удачи Аликину! Только не понятно почему Евсеев делит команду на даже легионеров и остальных.
shlomo
shlomo
сегодня в 19:27
Если есть лидерские качества, то почему бы и нет...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:15
а что бывает что капитана не признают?)))))))))))))
beefs
beefs
сегодня в 19:09
мы рады за него
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