Тикнизян: «Хотел бы вернуться в ЦСКА и стать игроком стартового состава»

Защитник ЦСКА , перешедший в январе в «Авангард» на правах аренды, поделился ожиданиями от своей будущей карьеры.

Я не строю планы на будущее, я не знаю, что будет завтра. На сегодняшний момент я игрок «Авангарда» и должен сделать все, чтобы подняться на ступень выше. Надо показывать себя, отдавать всего себя в каждом матче, а дальше будет как будет. Но, в любом случае, ЦСКА — одна из лучших команд в России. Думаю, любой футболист, особенно в моем возрасте, хотел бы вернуться в основную команду ЦСКА и стать игроком стартового состава. Но не все так просто в этой жизни. Несомненно, буду работать для этого, и надеюсь, у меня получится сделать шаг. Но я не живу фантазиями, главное быть лучшим сегодня, а что будет завтра — посмотрим.

Как меня встретила команда? Как я и ожидал, со всеми ребятами общаться просто. Чувствую себя комфортно в команде, сложился хороший коллектив. Нет какой-то гнили, у нас очень хорошая команда. К примеру, в матчах с «Торпедо», с «Чайкой» мы проигрывали, но нас это не сломало, не было конфликтов на поле, упреков — мол, из-за тебя забили, ты виноват и так далее. Мы продолжали играть в футбол, получали от него удовольствие, но все держали в уме, что от каждого индивидуально зависит очень много, и каждый должен на своей позиции выигрывать единоборства, тогда можно добиться результата. Благодаря этому мы отыгрались, и в обоих матчах при равном счете у нас были еще моменты, чтобы победить. К сожалению, не получилось.

Для нас очень важно остаться в первой лиге и подняться как можно выше в турнирной таблице. По тому, что я увидел в этих двух матчах, могу сказать, что шансы очень хорошие. Иногда не хватает доли везения, надеюсь, она будет нам сопутствовать в оставшихся матчах, если чемпионат возобновится.