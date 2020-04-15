Экс-игрок «Ювентуса» Будянский: «Мне нравятся Миранчуки и Магкеев»

Российский полузащитник , игравший за многие клубы Италии, включая «Ювентус», поделился мнением о российских футболистах.

Миранчуки мне нравятся. Я еще смотрел игру «Локомотива», там был такой высокий… Он играл в полузащите опорного и защите… как его зовут… Станислав Магкеев. Ему 21 год. Он мне очень понравился. Уверенный. В центре полузащиты. Мало ошибается. Красавчик! Позвонил отцу и говорю: «Интересный игрок!» «Локомотив» — молодцы! Они постоянно молодых игроков подбирают.

Как Италия изменилась после чемпионата мира 2006 года? Сильно не изменилась. Итальянцы постоянно нацелены на победу в любом крупном турнире. Чем отличается психология итальянцев–футболистов… Вот молодые ребята в детстве тренируются и мечтают выиграть чемпионат мира и Европы, а не мечтают купить себе «Феррари». Для них это норма. Они постоянно ставят для себя цели.

Почему такой психологии нет в России? Она будет. Вот она идет. Может, это поколение, может, следующее. Россия как страна сильно развивается, а Италия как страна развивается уже сто лет. Я уверен, что следующее поколение должно быть сильным. Сейчас очень много ребят играют в футбол. И после чемпионата мира интерес вырос.