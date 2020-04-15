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Оздоев: «В детстве сделал причёску как у Роналдо. Все надо мной смеялись»

сегодня, 20:23

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, за какой клуб болел и прическу какого известного игрока носил в детстве.

С детства, как и многие дети, я болел за мадридский «Реал». Я был ярым фанатом Зинедина Зидана и «Зубастика» Роналдо. Я смотрел, как они играли, и для меня это было просто «вау».

В детстве после чемпионата мира я сделал прическу как у Роналдо. Снимков не осталось — тогда у нас не было фотоаппаратов. Неделю где-то так отходил, потом папа сказал: «Хватит уже, перебарщиваешь». 

Меня всегда стригла одна соседка. И я к ней подошел, говорю: «Слушай, я хочу такую вот прическу, как у Роналдо». Она мне: «У какого Роналдо? Покажи мне». Я: «Ну, у него везде лысина, а вот тут такой вот чуб». Она: «Хорошо, давай я начну делать под машинку, и ты потом скажешь, когда остановиться».

Парни во дворе смеялись, брат очень смеялся. Я даже съездил на одну игру товарищескую с этой прической.

Недавно Магомед прокомментировал жизнь в Санкт-Петербурге во время эпидемии коронавируса.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:11
Кто как а Одзоев делает причёски.
Baggio R.
Baggio R. ответ Comdiv (раскрыть)
сегодня в 21:10
О девушках думать нужно, а не о Жиго)
Comdiv
Comdiv ответ Литейный 4 (раскрыть)
сегодня в 20:54
Луиска ковролин, Айртон засос, а Жиго даже страшно подумать что.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 20:47, ред.
Помнится Луиска у свиней надел на бошку кусок белого ковролина. Вот смеху то было. Гыгыгы
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 20:43
В детстве многие косили под своих кумиров(если кучерявый - то Марадона! и т.д)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:30
настоящий горняк)))
13ROS13
13ROS13
сегодня в 20:24
Это было смешно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:23
Ага, а он в неплохого футболиста вырос...
beefs
beefs
сегодня в 20:23, ред.
правильно своей головой думай
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