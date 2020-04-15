Оздоев: «В детстве сделал причёску как у Роналдо. Все надо мной смеялись»

Полузащитник «Зенита» рассказал, за какой клуб болел и прическу какого известного игрока носил в детстве.

С детства, как и многие дети, я болел за мадридский «Реал». Я был ярым фанатом Зинедина Зидана и «Зубастика» Роналдо. Я смотрел, как они играли, и для меня это было просто «вау».

В детстве после чемпионата мира я сделал прическу как у Роналдо. Снимков не осталось — тогда у нас не было фотоаппаратов. Неделю где-то так отходил, потом папа сказал: «Хватит уже, перебарщиваешь».

Меня всегда стригла одна соседка. И я к ней подошел, говорю: «Слушай, я хочу такую вот прическу, как у Роналдо». Она мне: «У какого Роналдо? Покажи мне». Я: «Ну, у него везде лысина, а вот тут такой вот чуб». Она: «Хорошо, давай я начну делать под машинку, и ты потом скажешь, когда остановиться».

Парни во дворе смеялись, брат очень смеялся. Я даже съездил на одну игру товарищескую с этой прической.