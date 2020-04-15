Березуцкий: «Не все игроки сборной понимали тактические схемы на Евро-2016»

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вчера, 22:37

Бывший защитник сборной России поделился мнением о выступлении национальной команды на чемпионате Европы 2016 года.

Леонид Викторович хорошо знал каждого футболиста, давно работал в России. Для него было легко привнести в игру что-то новое. В тренировочном процессе нагрузка беговая перед Евро была тяжелой для некоторых футболистов, они не все выдерживали. Какие-то тактические схемы тоже немногие понимали, некоторые так до конца и не вникли. Мои эмоции в матче с Англией выражены все после моего гола. Причем я не понимал тогда, забил я или Глушаков. Понял только тогда, когда ушел в подтрибунное помещение. А эмоциями я всё показал, подбежал к трибуне, начал делать какие-то жесты. Правда, трибуна после этого свалила.

Также Березуцкий рассказал о стычках внутри команды, которые произошли после матча со Словакией (1:2), по слухам из СМИ . Разговоры о драках были вызваны также тем, что Павел Мамаев перед матчем со сборной Уэльса получил рассечение над глазом.

Люди, которые сидят на скамейке, всегда тяжело переживают поражение, потому что им кажется, что если бы они играли, то игра бы сложилась по-другому. Поэтому это вылилось в какие-то недовольства. Взаимоотношения Мамаева с другими тренерами и обществом достаточно тяжелые вообще в жизни. Нужно спрашивать у тренерского штаба, как это виделось им.

Ранее на эту же тему высказался голкипер Игорь Акинфеев.