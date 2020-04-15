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Березуцкий: «Не все игроки сборной понимали тактические схемы на Евро-2016»

вчера, 22:37

Бывший защитник сборной России Василий Березуцкий поделился мнением о выступлении национальной команды на чемпионате Европы 2016 года.

Леонид Викторович хорошо знал каждого футболиста, давно работал в России. Для него было легко привнести в игру что-то новое. В тренировочном процессе нагрузка беговая перед Евро была тяжелой для некоторых футболистов, они не все выдерживали. Какие-то тактические схемы тоже немногие понимали, некоторые так до конца и не вникли.

Мои эмоции в матче с Англией выражены все после моего гола. Причем я не понимал тогда, забил я или Глушаков. Понял только тогда, когда ушел в подтрибунное помещение. А эмоциями я всё показал, подбежал к трибуне, начал делать какие-то жесты. Правда, трибуна после этого свалила.

Также Березуцкий рассказал о стычках внутри команды, которые произошли после матча со Словакией (1:2), по слухам из СМИ. Разговоры о драках были вызваны также тем, что Павел Мамаев перед матчем со сборной Уэльса получил рассечение над глазом.

Люди, которые сидят на скамейке, всегда тяжело переживают поражение, потому что им кажется, что если бы они играли, то игра бы сложилась по-другому. Поэтому это вылилось в какие-то недовольства. Взаимоотношения Мамаева с другими тренерами и обществом достаточно тяжелые вообще в жизни. Нужно спрашивать у тренерского штаба, как это виделось им.

Ранее на эту же тему высказался голкипер Игорь Акинфеев

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Все комментарии
Трубадур
Трубадур
сегодня в 00:06
К чему теперь об этом?
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:56
Что то много сегодня про Евро
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:24
Играли кто в лес кто по дрова.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 23:07, ред.
На мой взгляд, не нужно сейчас искать виноватых, а разобрать ошибки и добиться результата. Искать виноватых-удел слабых, а признать свои ошибки сможет лишь сильный.
beefs
beefs
вчера в 22:58
кто же был неправ
Comdiv
Comdiv
вчера в 22:57
Тренер был слабый и жизнь это потом подтвердила.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:48
бывает и такое)) победы легко не даются
drug01
drug01
вчера в 22:39
все играли плохо
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:39
Что поделать, это игра.
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