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Семак: «Слуцкий рискнул на Евро-2016, но это не привело к дивидендам»

вчера, 22:14

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, входивший в тренерский штаб сборной России под руководством Леонида Слуцкого, поделился воспоминаниями от чемпионата Европы 2016 года.

Слуцкий более открытый, более общительный, более веселый, живой, если сравнивать с Капелло. Хотя я находился в штабе итальянца как помощник и знаю его другим. Любой тренер будет всегда действовать с точки зрения результата, своего понимания и видения игры или футболистов. Это конкуренция за место в составе, форма, в которой находится игрок. Конфликты всегда были. Обычно с теми, кто не играет, кто считает себя достойным играть в стартовом составе, а у тренеров другое мнение.

Понимали, что Англия — самая сильная команда группы. Непростой матч был, с точки зрения игры он мне не понравился, было много шероховатостей. Со Словакией ключевой был матч с точки зрения раскладов в группе и борьбы. Игроков, готовых противостоять тем футболистам, которые были у Уэльса в группе атаки, у нас не нашлось.

Для тренера это была сложнейшая задача, построить игру, подвести к ней команду. Слуцкий рискнул, но, к сожалению, риск не привел к дивидендам. Самое большое разочарование — когда ты заслуживаешь большего, но получаешь меньшее. А когда ты не готов и оказался абсолютно по делу проигравшим, то нужно пенять только на себя. Ты разочарован, но только в себе, это справедливо. Что касается сборной, то не заслужили.

Ранее о работе Слуцкого на Евро-2016 порассуждал Роман Широков

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11-и метровый
11-и метровый
сегодня в 00:13
Чем он рискнул только не понятно.
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:48
Что-то изоляция многим в голову ударила и развязала языки, почему-то все ни с того ни с сего начали вспоминать Евро 2016 и искать виноватых...
SSPZ
SSPZ
вчера в 22:28
Слуцкому скажите спасибо, что попали на Евро!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:25
сколько людей столько и мнений )) это правда сергея )) у каждого она своя
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ beefs (раскрыть)
вчера в 22:19
А у кого хватило??? Хоть одного назови за последние лет двадцать ???
beefs
beefs
вчера в 22:14
не хватило ума
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