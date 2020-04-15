ГлавнаяНовости

Акинфеев: «Мы все провалились на Евро-2016, не было искринки»

вчера, 22:20

Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев порассуждал о причинах неудовлетворительного выступления национальной команды на чемпионате Европы 2016 года. Сборная России в трех матчах набрала 1 очко и не вышла из группы.

Шла смена поколений. До 2012 года были те люди, с которыми играли на Евро в 2008-м, потом поменялось почти целое поколение.

Статистику не смотрели англичан? Они никогда в жизни на чемпионате Европы не выигрывали первые матчи. И тут мы пропускаем этот гол, остается несколько минут, я стою и думаю: «Блин, почему опять мы прерываем эти серии?» Но Жора подает, Вася забивает, и я понимаю: «Нет, есть на свете бог». В моем сознании на тот момент сидело, что словаки сильнее нас. Если взять по именам, тот же Гамшик был в отличной форме. Он и забил гол. У Уэльса были Рэмзи и Бэйл, не скажу, что был у нас какой-то шанс в той игре. Они 3 забили и еще 33 не забили.

Леонид Викторович выбрал такую игру, такую схему, такой состав и понимал, что ему за это отвечать. Тренер ставит футболиста, он решает, готов тот или нет. Виноватых нет, виноваты все. Мы все провалились, и скрываться от этого нельзя. Не было искринки. Многие предъявляют Слуцкому, что он взял не тот состав. Какая разница, кого он взял? Если ты выходишь, то должен отдаваться, биться. Чудес не бывает, что ты в полноги играешь и обыгрываешь всех.

Ранее на эту же тему высказался главный тренер «Зенита» Сергей Семак, работавший в 2016 году ассистентом Слуцкого.

Все новости
Дзюба: «После потери Денисова накануне Евро-2016 мы остались „голые“»
Вчера, 23:48 Комментарии4
Березуцкий: «Не все игроки сборной понимали тактические схемы на Евро-2016»
Вчера, 22:37 Комментарии9
Семак: «Слуцкий рискнул на Евро-2016, но это не привело к дивидендам»
Вчера, 22:14 Комментарии6
Широков: «Слуцкий подумал, что это он вывел сборную на Евро, а не игроки»
Вчера, 21:53 Комментарии16
Тикнизян: «Хотел бы вернуться в ЦСКА и стать игроком стартового состава»
Вчера, 21:17 Комментарии9
Оздоев: «В детстве сделал причёску как у Роналдо. Все надо мной смеялись»
Вчера, 20:23 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Lazurny
Lazurny
сегодня в 00:11
Надоели с этим Евро.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 23:55
без понтов и лжи ))всё по местам)
Uskora
Uskora ответ Youngberg (раскрыть)
вчера в 23:05
Ответ ясен, охота за первым комментарием дает о себе знать.
Трубадур
Трубадур
вчера в 23:03
Youngberg
Сегодня 22:25
ответ пользователю Youngberg (раскрыть)
Дзюба: «На Евро-2016 у наших игроков собственное „я“ превосходило „мы“»

Уже сам себе пишет.
zsb1961
zsb1961
вчера в 22:43
Правильно сказал!
Youngberg
Youngberg ответ Youngberg (раскрыть)
вчера в 22:25
Дзюба: «На Евро-2016 у наших игроков собственное „я“ превосходило „мы“»

У Дзюбы, у наших игроков.( О себе ни слова!!!)
У Акинфеева, мы все провалились.

Кто достоин уважения, кто достоин пренебрежения! Ответ ясен!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:22
Все верно разложил.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 22:21
Выводы хоть сделали
Youngberg
Youngberg
вчера в 22:21
честно сказал все!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100