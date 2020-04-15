Акинфеев: «Мы все провалились на Евро-2016, не было искринки»

Бывший вратарь сборной России порассуждал о причинах неудовлетворительного выступления национальной команды на чемпионате Европы 2016 года. Сборная России в трех матчах набрала 1 очко и не вышла из группы.

Шла смена поколений. До 2012 года были те люди, с которыми играли на Евро в 2008-м, потом поменялось почти целое поколение.

Статистику не смотрели англичан? Они никогда в жизни на чемпионате Европы не выигрывали первые матчи. И тут мы пропускаем этот гол, остается несколько минут, я стою и думаю: «Блин, почему опять мы прерываем эти серии?» Но Жора подает, Вася забивает, и я понимаю: «Нет, есть на свете бог». В моем сознании на тот момент сидело, что словаки сильнее нас. Если взять по именам, тот же Гамшик был в отличной форме. Он и забил гол. У Уэльса были Рэмзи и Бэйл, не скажу, что был у нас какой-то шанс в той игре. Они 3 забили и еще 33 не забили.

Леонид Викторович выбрал такую игру, такую схему, такой состав и понимал, что ему за это отвечать. Тренер ставит футболиста, он решает, готов тот или нет. Виноватых нет, виноваты все. Мы все провалились, и скрываться от этого нельзя. Не было искринки. Многие предъявляют Слуцкому, что он взял не тот состав. Какая разница, кого он взял? Если ты выходишь, то должен отдаваться, биться. Чудес не бывает, что ты в полноги играешь и обыгрываешь всех.