Оздоев: «На свадьбе с женой танца не было, в нашей культуре это не принято»

Полузащитник «Зенита» рассказал, какое место считает самым красивым в России и почему не танцевал с женой на свадьбе.

Самое красивое место в России, конечно, у меня на родине — горы. Мой край, откуда идёт мой род. Это в горах в Ингушетии, очень красивое место. Там у нас свои родовые башни.

Петь не умею, мне не дано. Надо мной всегда домашние смеются, когда начинаю что-то подпевать. Не моё. С танцами? Тоже не дано. Чуть-чуть могу потанцевать, но никогда не увлекался этим, вся жизнь была в футболе, и я был сконцентрирован на этом.

У нас есть свои национальные танцы — их тоже не особо умею танцевать, хотя большинство друзей ходили на курсы. Но я всегда говорил, что у меня нет времени на это.

На свадьбе с женой танца не было. У нас не бывает танцев — в нашей культуре муж не танцует с супругой.