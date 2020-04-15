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Дзюба: «После потери Денисова накануне Евро-2016 мы остались „голые“»

вчера, 23:48

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба рассказал о том, как повлияла потеря из-за травмы полузащитника Игоря Денисова в национальной команде в 2016 году.

После прихода Слуцкого в сборную был всплеск. Когда тренер меняется, такое всегда происходит. При Капелло вроде потеряли шансы выйти на Евро-2016. Потом появился Леонид Викторович, которого многие не знали. Раз-раз-раз — и волшебство. На ЧЕ едем. В какой-то момент у Капелло было всё чересчур строго. Нельзя было спускаться на первый этаж и многое другое. Что-то за гранью было.

Слуцкий после турнира говорил, что многие вещи поменял бы. Может, изменил бы подготовку, кого-то другого взял или не взял. В тот момент для нас потеря Денисова была большим ударом. Фундаментальный человек. После этого мы остались «голыми». Без опорника. Без человека, который мог бы цементировать центр поля, обороняться и всё выжигать.

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сегодня в 00:02
Тренер был слаб, а Денисов ничего бы не решил.
beefs
beefs
вчера в 23:59
Слуцкий не имел опыта работы с сборной
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 23:57
не хватало команды. отсутствие одного не повод для оправданий ))
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:51
Денисова не хватало на Евро, факт
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