Дзюба: «После потери Денисова накануне Евро-2016 мы остались „голые“»

Нападающий «Зенита» и сборной России рассказал о том, как повлияла потеря из-за травмы полузащитника в национальной команде в 2016 году.

После прихода Слуцкого в сборную был всплеск. Когда тренер меняется, такое всегда происходит. При Капелло вроде потеряли шансы выйти на Евро-2016. Потом появился Леонид Викторович, которого многие не знали. Раз-раз-раз — и волшебство. На ЧЕ едем. В какой-то момент у Капелло было всё чересчур строго. Нельзя было спускаться на первый этаж и многое другое. Что-то за гранью было.

Слуцкий после турнира говорил, что многие вещи поменял бы. Может, изменил бы подготовку, кого-то другого взял или не взял. В тот момент для нас потеря Денисова была большим ударом. Фундаментальный человек. После этого мы остались «голыми». Без опорника. Без человека, который мог бы цементировать центр поля, обороняться и всё выжигать.