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Агент Мельгарехо: «Лоренцо не покинет „Спартак“»

сегодня, 16:17

Хуан Апллеярд, являющийся агентом полузащитника «Спартака» Лоренцо Мельгарехо, заявил, что парагвайский футболист не собирается покидать московский клуб.

Лоренсо покинет «Спартак»? На данный момент, эта информация не соответствует действительности. Никаких новостей по его будущему сейчас нет. Наш приоритет — оставаться в безопасности. Это сейчас важно.

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Дрессировщик хряков
Дрессировщик хряков
сегодня в 17:23
Не реализовал себя еще игрок, нужно дать ему время.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 17:20
После переезда в Европу карьера с каждым клубом всё хуже и хуже, дальше просто некуда......
2011—2013 Бенфика 21 (2)
2011—2012 Пасуш де Феррейра 29 (10)
2013 Бенфика Б 1 (0)
2013—2015 Кубань 47 (15)
2016—н. в. Спартак (Москва) 88 (11)
Aerobniy
Aerobniy
сегодня в 17:14
Мельгарехо хочет попробовать пердив.
makkie
makkie
сегодня в 17:11
Это вопрос времени.
Увы, но Мельгарехо уже давно не помощник - и смысла его держать в клубе нет.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:06
С его то зарплатой лучше не дёргаться.
Comdiv
Comdiv
сегодня в 16:57, ред.
Где он найдет еще такую кормушку, где ничего не делая, можно получать заоблачную зарплату, сидя на 8-м месте.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:26
ну тут как говорится федун надвое сказал))))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:20
не покинет не когда
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 16:19
Чуть позже покинет
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