Агент Мельгарехо: «Лоренцо не покинет „Спартак“»

Хуан Апллеярд, являющийся агентом полузащитника «Спартака» , заявил, что парагвайский футболист не собирается покидать московский клуб.

Лоренсо покинет «Спартак»? На данный момент, эта информация не соответствует действительности. Никаких новостей по его будущему сейчас нет. Наш приоритет — оставаться в безопасности. Это сейчас важно.