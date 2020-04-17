Агент Мельгарехо: «Лоренцо не покинет „Спартак“»

Хуан Апллеярд, являющийся агентом полузащитника «Спартака» Лоренцо Мельгарехо, заявил, что парагвайский футболист не собирается покидать московский клуб.
Лоренсо покинет «Спартак»? На данный момент, эта информация не соответствует действительности. Никаких новостей по его будущему сейчас нет. Наш приоритет — оставаться в безопасности. Это сейчас важно.
2011—2013 Бенфика 21 (2)
2011—2012 Пасуш де Феррейра 29 (10)
2013 Бенфика Б 1 (0)
2013—2015 Кубань 47 (15)
2016—н. в. Спартак (Москва) 88 (11)
2011—2013 Бенфика 21 (2)
2011—2012 Пасуш де Феррейра 29 (10)
2013 Бенфика Б 1 (0)
2013—2015 Кубань 47 (15)
2016—н. в. Спартак (Москва) 88 (11)
Увы, но Мельгарехо уже давно не помощник - и смысла его держать в клубе нет.
Увы, но Мельгарехо уже давно не помощник - и смысла его держать в клубе нет.