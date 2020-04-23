Джикия: «Как Джикия может сравнивать Месси и Роналду?»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия в прямом эфире в инстаграме журналиста Нобеля Арустамяна сравнил форвардов «Барселоны» Лионеля Месси и «Ювентуса» Криштиану Роналду:
Роналду или Месси? Они оба крутые! Не понимаю, когда начинают сравнивать и говорить что-то такое. Как может Джикия сравнивать Месси и Роналду?! Оба топы, вот и все. Зачем кого-то выделять? Они оба у меня выиграли со счетом 1:0 — и Аргентина, и Португалия.
Ранее Джикия прокомментировал вероятный уход из «Спартака» полузащитника Лоренсо Мельгарехо и нападающего Андре Шюррле.