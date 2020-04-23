ГлавнаяНовости

Джикия: «Как Джикия может сравнивать Месси и Роналду?»

вчера, 22:06

Защитник «Спартака» Георгий Джикия в прямом эфире в инстаграме журналиста Нобеля Арустамяна сравнил форвардов «Барселоны» Лионеля Месси и «Ювентуса» Криштиану Роналду:

Роналду или Месси? Они оба крутые! Не понимаю, когда начинают сравнивать и говорить что-то такое. Как может Джикия сравнивать Месси и Роналду?! Оба топы, вот и все. Зачем кого-то выделять? Они оба у меня выиграли со счетом 1:0 — и Аргентина, и Португалия.

Ранее Джикия прокомментировал вероятный уход из «Спартака» полузащитника Лоренсо Мельгарехо и нападающего Андре Шюррле.

Все новости
Лунёв: «Буду рвать ж***, чтобы попасть в европейскую топ-лигу»
Сегодня, 04:47 Комментарии4
Йиранек: «Не исключаю, что Крал может уйти из „Спартака“»
Сегодня, 00:39 Комментарии9
Татаев: «В Чехии никто не запрещает гулять во время карантина»
Вчера, 21:44 Комментарии11
Газизов: «Можно доиграть чемпионат в Москве»
Вчера, 19:51 Комментарии13
Евсеев: «Никогда раньше чемпионат не был разбит на три этапа»
Вчера, 19:45 Комментарии12
Сорокин: «Сохранение названия Евро-2020 — это верное решение»
Вчера, 19:41 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 00:26
Джикия vs Саллах: 3-1 и 0-7, итого 3-8. Всё норм, в стиле спартака
Aerobniy
Aerobniy
сегодня в 00:09
Это будет не корректно.
Binger
Binger
вчера в 22:31
Джикия пусть сравнивает Кутепова и Рассказова, оба бревна достойных.
Comdiv
Comdiv
вчера в 22:25
Пупсик Джикия вообще не заслужил кого-то сравнивать, один самых бестолковых футболистов РПЛ.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:10
спросили))как умел так ответил)))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:07
Ничего общего между ними
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100