Джикия: «Как Джикия может сравнивать Месси и Роналду?»

Защитник «Спартака» в прямом эфире в инстаграме журналиста Нобеля Арустамяна сравнил форвардов «Барселоны» и «Ювентуса» :

Роналду или Месси? Они оба крутые! Не понимаю, когда начинают сравнивать и говорить что-то такое. Как может Джикия сравнивать Месси и Роналду?! Оба топы, вот и все. Зачем кого-то выделять? Они оба у меня выиграли со счетом 1:0 — и Аргентина, и Португалия.