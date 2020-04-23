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Сорокин: «Сохранение названия Евро-2020 — это верное решение»

вчера, 19:41

Член исполкома УЕФА, генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы Алексей Сорокин прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций сохранить название Евро-2020, несмотря на то, что оно пройдет в 2021 году:

Вопрос с названием был первым на заседании исполкома. Считаю, что это абсолютно взвешенное решение — сохранить название турнира как торговую марку. Это существенно облегчит законотворческую работу и отношения со спонсорами. Много продукции уже изготовлено, да и с точки зрения сохранения турнира как памятного, призванного вспомнить о первом Евро 60 лет назад, это достаточно символично.

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Все комментарии
DanjaG
DanjaG
вчера в 20:45
Лишь бы футбол был.
SSPZ
SSPZ
вчера в 20:25
спорный вопрос, может быть верное
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 20:24
Это и ежу понятно.
dimagas2
dimagas2
вчера в 19:49
Самое важное решение за последних лет 400)))
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:48
прям важнее и нет ни чего!!)))))))))))шут!!
DanjaG
DanjaG
вчера в 19:44
Это точно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:42
Согласен с ним...
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