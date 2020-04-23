Сорокин: «Сохранение названия Евро-2020 — это верное решение»

Член исполкома УЕФА , генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы Алексей Сорокин прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций сохранить название Евро-2020, несмотря на то, что оно пройдет в 2021 году:

Вопрос с названием был первым на заседании исполкома. Считаю, что это абсолютно взвешенное решение — сохранить название турнира как торговую марку. Это существенно облегчит законотворческую работу и отношения со спонсорами. Много продукции уже изготовлено, да и с точки зрения сохранения турнира как памятного, призванного вспомнить о первом Евро 60 лет назад, это достаточно символично.