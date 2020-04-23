Газизов: «Можно доиграть чемпионат в Москве»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию, что сезон РПЛ могут доиграть в четырех южных городах:

Это просто дискуссии — вариант доиграть в четырех городах. Как один из вариантов завершения чемпионата. Из этого можно сделать историю, которую можно попытаться хорошо продать. Ведь понятно, что, скорее всего, мы будем играть без зрителей, а спонсорские контракты надо выполнять. Поэтому такой вариант мог бы привлечь больше внимания, чем обычный. Его можно выгоднее продать телевидению.

Я ведь думаю о том, чтобы была возможность побольше заработать. Ведь понятно, что бюджеты клубов снизятся — это объективная реальность. Можно доиграть чемпионат не в четырех городах на юге, а собраться в Москве и доиграть там. Варианты есть. Но это просто дискуссии, все должны высказаться. Пока ведь непонятно, когда мы сможем начать.