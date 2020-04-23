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Газизов: «Можно доиграть чемпионат в Москве»

вчера, 19:51

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию, что сезон РПЛ могут доиграть в четырех южных городах:

Это просто дискуссии — вариант доиграть в четырех городах. Как один из вариантов завершения чемпионата. Из этого можно сделать историю, которую можно попытаться хорошо продать. Ведь понятно, что, скорее всего, мы будем играть без зрителей, а спонсорские контракты надо выполнять. Поэтому такой вариант мог бы привлечь больше внимания, чем обычный. Его можно выгоднее продать телевидению. 

Я ведь думаю о том, чтобы была возможность побольше заработать. Ведь понятно, что бюджеты клубов снизятся — это объективная реальность. Можно доиграть чемпионат не в четырех городах на юге, а собраться в Москве и доиграть там. Варианты есть. Но это просто дискуссии, все должны высказаться. Пока ведь непонятно, когда мы сможем начать. 

Ведь если РПЛ как-то сможет все доиграть, то ФНЛ и ПФЛ это будет сделать трудно, там будут свои сложности. Дай бог, чтобы смогли начать в июне — это оптимистичный вариант. Будем верить в лучшее. Возможно, нам этот перерыв дан на то, чтобы подумать над тем, как сделать лигу привлекательнее, слегка переформатировать ее.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:08
можно и в Москве -
если непременно хочется выбрать худший из вариантов
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:26
Есть и другие варианты.
Юррыч
Юррыч
сегодня в 00:34
Чумовая идея.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:57
Как раз где самый очаг
Aerobniy
Aerobniy
вчера в 22:36
Доигрывать нужно у себя дома, прибывающих москвичей подвергать дизинфекции.
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:54
Вообще непонятны разговоры что бы доиграть чемпионат в 4- х городах или в Москве.
Если доигрывать то доигрывать как положено , как раньше. Если не будет возможности доигрывать и не пройдет пандемия то и в одном городе не проведешь.
Binger
Binger
вчера в 20:30
В Москве лучше вообще не появляться, главный рассадник заразы.
Youngberg
Youngberg
вчера в 20:22
можно доиграть, но можно и не дожить, до того конца, когда доиграют
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:22
Почему все так пекутся о телевидении?
Если все терпят убытки, то с чего вдруг оно должно быть в шоколаде?
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:09
проверь для начала голову))у тебя явные проблемы))))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 20:06
Конечно, где лучше всего доиграть чемпионат, конечно в Москве где больше половины заболевших от общего по всей стране. Логика у Газизова уникальна, давайте привезём всех футболистов в самый эпицентр болезни, зато деньги отобьём.
Я в шоке от таких "умников".
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:58
Пока не пройдёт играть будет сложно везде а в Москве особенно, сегодня в столице как раз эпицентр.
shlomo
shlomo
вчера в 19:52
Ну Москва у нас самый не зараженный город....
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