Газизов: «Можно доиграть чемпионат в Москве»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию, что сезон РПЛ могут доиграть в четырех южных городах:
Это просто дискуссии — вариант доиграть в четырех городах. Как один из вариантов завершения чемпионата. Из этого можно сделать историю, которую можно попытаться хорошо продать. Ведь понятно, что, скорее всего, мы будем играть без зрителей, а спонсорские контракты надо выполнять. Поэтому такой вариант мог бы привлечь больше внимания, чем обычный. Его можно выгоднее продать телевидению.
Я ведь думаю о том, чтобы была возможность побольше заработать. Ведь понятно, что бюджеты клубов снизятся — это объективная реальность. Можно доиграть чемпионат не в четырех городах на юге, а собраться в Москве и доиграть там. Варианты есть. Но это просто дискуссии, все должны высказаться. Пока ведь непонятно, когда мы сможем начать.
Ведь если РПЛ как-то сможет все доиграть, то ФНЛ и ПФЛ это будет сделать трудно, там будут свои сложности. Дай бог, чтобы смогли начать в июне — это оптимистичный вариант. Будем верить в лучшее. Возможно, нам этот перерыв дан на то, чтобы подумать над тем, как сделать лигу привлекательнее, слегка переформатировать ее.
если непременно хочется выбрать худший из вариантов
если непременно хочется выбрать худший из вариантов
Если доигрывать то доигрывать как положено , как раньше. Если не будет возможности доигрывать и не пройдет пандемия то и в одном городе не проведешь.
Если доигрывать то доигрывать как положено , как раньше. Если не будет возможности доигрывать и не пройдет пандемия то и в одном городе не проведешь.
Если все терпят убытки, то с чего вдруг оно должно быть в шоколаде?
Если все терпят убытки, то с чего вдруг оно должно быть в шоколаде?
Я в шоке от таких "умников".
Я в шоке от таких "умников".