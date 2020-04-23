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Татаев: «В Чехии никто не запрещает гулять во время карантина»

вчера, 21:44

Защитник «Млады Болеслав» Алексей Татаев поделился мнением о карантине в Чехии из-за коронавируса, а также рассказал, что в клубе возобновились тренировки:

В Чехии во время карантина никто не запрещал прогулки. Удивлен, что в России с этим так строго. Как-то друг довозил меня до дома, и я вышел из машины без маски. Мимо прошел полицейский, но он ничего не сказал. 

Дата возобновления чемпионата пока непонятна. Тренер говорит, может, через неделю, а может, через два месяца. Поэтому надо готовиться. Но первый день тренировок был очень тяжелым, на следующий день еле встал с кровати. Сейчас уже все в порядке.

Тренировки у нас возобновились уже в понедельник. Тренируемся по группам, в каждой группе по восемь человек. Первая группа начинает тренировку в 10 утра, разминается полчаса на одном поле, затем переходит на другое. Потом приезжает вторая группа и так далее. Что касается мер предосторожности, то у нас измеряют температуру, везде стоят дезинфицирующие средства. Нет жесткого контроля. Если будут какие-то проблемы, каждый об этом скажет.

В Чехии, можно сказать, возобновилась нормальная жизнь. Если выйдешь в город в час пик, все выглядит так, как будто ничего и не было: народ гуляет, машины ездят. Рестораны и кафе пока закрыты, открываются только маленькие магазины.

Ранее Татаев заявлял, что в Чехии сильно преувеличивают проблему коронавируса. 

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G ответ Zenit_84 (раскрыть)
сегодня в 01:01
Но вместо витамина Д, можно получить коронавирус)
Valeleo
Valeleo
сегодня в 00:11
полная свобода.
CPS
CPS
вчера в 22:40
Чехи просто не верят демагогии.
Youngberg
Youngberg
вчера в 22:34
Время расставит всё на свои места.
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:33
Чехия есть Чехия,а Россия есть Россия.
13ROS13
13ROS13
вчера в 22:26
В Чехии вирус чешский, чехов не трогает.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:04
на финише посмотрим кто угадал))
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:00
Наверное и футбол скоро начнётся..
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 21:51
И это правильно! Человек должен получать витамин Д! Иначе иммунитета не будет при борьбе с коронавирусом.
beefs
beefs
вчера в 21:48
молодцы, значит скоро заиграют
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:45
Везде свои правила...
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