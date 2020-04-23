Татаев: «В Чехии никто не запрещает гулять во время карантина»

Защитник «Млады Болеслав» поделился мнением о карантине в Чехии из-за коронавируса, а также рассказал, что в клубе возобновились тренировки:

В Чехии во время карантина никто не запрещал прогулки. Удивлен, что в России с этим так строго. Как-то друг довозил меня до дома, и я вышел из машины без маски. Мимо прошел полицейский, но он ничего не сказал.

Дата возобновления чемпионата пока непонятна. Тренер говорит, может, через неделю, а может, через два месяца. Поэтому надо готовиться. Но первый день тренировок был очень тяжелым, на следующий день еле встал с кровати. Сейчас уже все в порядке.

Тренировки у нас возобновились уже в понедельник. Тренируемся по группам, в каждой группе по восемь человек. Первая группа начинает тренировку в 10 утра, разминается полчаса на одном поле, затем переходит на другое. Потом приезжает вторая группа и так далее. Что касается мер предосторожности, то у нас измеряют температуру, везде стоят дезинфицирующие средства. Нет жесткого контроля. Если будут какие-то проблемы, каждый об этом скажет.

В Чехии, можно сказать, возобновилась нормальная жизнь. Если выйдешь в город в час пик, все выглядит так, как будто ничего и не было: народ гуляет, машины ездят. Рестораны и кафе пока закрыты, открываются только маленькие магазины.