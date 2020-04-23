Сорокин: «К 27 мая будет больше ясности по доигровке чемпионатов»

Член исполкома УЕФА , генеральный директоров российской части оргкомитета российской части проведения Евро-2020 Алексей Сорокин рассказал об обсуждениях вариантов доигровки нынешних сезонов в европейских чемпионатах:

Думаю, 27 мая ясности будет намного больше. Сегодня уже прозвучал базовый рабочий сценарий, который предполагает доигрывание всех еврокубков в августе, насколько можно судить по европейским тенденциям, этот сценарий вполне жизнеспособен. Во главе угла все равно стоит спортивный принцип, исключительные случаи будут рассматриваться отдельно. Определенную гибкость УЕФА готов проявить, но все равно призывает исследовать все варианты, чтобы доиграть сезон, и на основании спортивного принципа сформировать состав тех клубов, который будет играть в еврокубках.