Сорокин: «К 27 мая будет больше ясности по доигровке чемпионатов»

Член исполкома УЕФА, генеральный директоров российской части оргкомитета российской части проведения Евро-2020 Алексей Сорокин рассказал об обсуждениях вариантов доигровки нынешних сезонов в европейских чемпионатах:
Думаю, 27 мая ясности будет намного больше. Сегодня уже прозвучал базовый рабочий сценарий, который предполагает доигрывание всех еврокубков в августе, насколько можно судить по европейским тенденциям, этот сценарий вполне жизнеспособен. Во главе угла все равно стоит спортивный принцип, исключительные случаи будут рассматриваться отдельно. Определенную гибкость УЕФА готов проявить, но все равно призывает исследовать все варианты, чтобы доиграть сезон, и на основании спортивного принципа сформировать состав тех клубов, который будет играть в еврокубках.
Решать, конечно, должны лига и РФС. У нас 11 игровых дней. Задача доиграть чемпионат выглядит вполне реализуемой. Я верю, что нынешние обстоятельства пойдут на каком-то этапе на спад.
Ранее стало известно, что РПЛ может быть возобновлена 15 или 21 июня.