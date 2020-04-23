ГлавнаяНовости

Сорокин: «К 27 мая будет больше ясности по доигровке чемпионатов»

вчера, 19:35

Член исполкома УЕФА, генеральный директоров российской части оргкомитета российской части проведения Евро-2020 Алексей Сорокин рассказал об обсуждениях вариантов доигровки нынешних сезонов в европейских чемпионатах:

Думаю, 27 мая ясности будет намного больше. Сегодня уже прозвучал базовый рабочий сценарий, который предполагает доигрывание всех еврокубков в августе, насколько можно судить по европейским тенденциям, этот сценарий вполне жизнеспособен. Во главе угла все равно стоит спортивный принцип, исключительные случаи будут рассматриваться отдельно. Определенную гибкость УЕФА готов проявить, но все равно призывает исследовать все варианты, чтобы доиграть сезон, и на основании спортивного принципа сформировать состав тех клубов, который будет играть в еврокубках.

Решать, конечно, должны лига и РФС. У нас 11 игровых дней. Задача доиграть чемпионат выглядит вполне реализуемой. Я верю, что нынешние обстоятельства пойдут на каком-то этапе на спад.

Ранее стало известно, что РПЛ может быть возобновлена 15 или 21 июня. 

Все новости
Лунёв: «Буду рвать ж***, чтобы попасть в европейскую топ-лигу»
Сегодня, 04:47 Комментарии4
Йиранек: «Не исключаю, что Крал может уйти из „Спартака“»
Сегодня, 00:39 Комментарии9
Джикия: «Как Джикия может сравнивать Месси и Роналду?»
Вчера, 22:06 Комментарии7
Татаев: «В Чехии никто не запрещает гулять во время карантина»
Вчера, 21:44 Комментарии11
Газизов: «Можно доиграть чемпионат в Москве»
Вчера, 19:51 Комментарии13
Евсеев: «Никогда раньше чемпионат не был разбит на три этапа»
Вчера, 19:45 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 20:28
Не раньше июля.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:08
При отсутствии вакцины от коронавируса никакой ясности быть не может. Пандемия может на некоторое время утихнуть, однако затем набежать с новой силой, а при отсутствии первичных симптомов заболевания, как о том заявляют врачи, возобновление чемпионатов где бы то ни было - смерти подобно. Так и будем рисковать человеческими жизнями ?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:59
На словах все очень просто. Посмотрим как все в реальности произойдет.
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:51
Вобщем разговор не о чем!
beefs
beefs
вчера в 19:46
гадание на кофейной гуще
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:44
из пустого в пустое)))))
Трубадур
Трубадур
вчера в 19:38
Сорокин знает, когда вирус победят.
3gsdxctmjsey
3gsdxctmjsey
вчера в 19:37
Будем ждать этого числа.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100