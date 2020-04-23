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Евсеев: «Никогда раньше чемпионат не был разбит на три этапа»

вчера, 19:45

Наставник «Уфы» Вадим Евсеев заявил, что скучает по футболу.

В понедельник пройдёт онлайн-конференция РПЛ. Руководители клубов обсудят возможность возобновления чемпионата. Мы уже знаем про середину июня-июля как ориентировочный срок возвращения футбола. Как и когда стартовать, больше зависит сейчас от федеральных властей. Конечно, мы заждались.

Читаю разные мнения о том, сколько надо времени, чтобы подготовить команду к старту. Думаю, трёх недель достаточно. Если кому-то этого времени не хватит, получится набрать форму уже в режиме игр. Для тренеров это уникальный опыт. Никогда раньше чемпионат не был разбит на три этапа. Надо будет третий раз за сезон готовить команду, думать о том, какие нагрузки давать. Интересная задача! И ещё. Все так соскучились по футболу, что оставшиеся 8 туров станут самым интересным отрезком чемпионата. Уверен в этом.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:12
и в страшном сне не приснится то, что порой в реальной жизни происходит !
Poll big
Poll big
сегодня в 00:35
Много Евсеева стало.
AgentART
AgentART
вчера в 23:29
Раньше и вируса такого не было.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:49
Приобретайте опыт
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:32
Что то много в последнее время стало Евсеева.
Andy Rush
Andy Rush
вчера в 20:21
Что значит не было? а переход на осень-весна? полноценный третий этап
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 20:21
Вадим много интересного рассказывает.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:19
всё, когда-то бывает впервые
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:07
такое ни кому и не снилось в кошмарных снах!!!!!
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:49
Значит тренировки должны начаться не позднее 7 июня.
Три недели на подготовку

И месяц играть 2 тура в неделю.

За июль можно закончить чемпионат.

Если это окажется невозможным, то у Федераций сохранится право досрочно завершить сезон.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 19:46
Пришла пора
Cap700
Cap700
вчера в 19:46
Хочется в это верить.
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