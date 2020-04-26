«Локомотив» не будет продлевать контракт с Сёминым

Московский «Локомотив» не намерен продлевать соглашение с наставником команды на два месяца. Текущий контракт Сёмина истекает 31 мая. Чемпионат России, прерванный из-за пандемии коронавируса, может быть доигран в начале лета.

Журналист Максим Алланазаров дал свои комментарии относительно этой ситуации.

Руководство «Локо» не хочет давать контракт на два месяца Юрию Сёмину (нынешнее соглашение истекает 31 мая), логично рассуждая, что если позволить Палычу доиграть чемпионат и занять второе место, то его уже никак не уберёшь. Кикнадзе очертил круг возможных сменщиков Сёмина, в который вошли три кандидата, ближе всех к подписанию был серб Марко Николич.

Обсуждение темы запланировано на четвёртое мая. Сербы написали очень уверенно, это настораживает, но Юрий Палыч будет цепляться до последнего, следующий ход за ним.