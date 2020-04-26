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«Локомотив» не будет продлевать контракт с Сёминым

вчера, 21:26

Московский «Локомотив» не намерен продлевать соглашение с наставником команды Юрием Сёминым на два месяца. Текущий контракт Сёмина истекает 31 мая. Чемпионат России, прерванный из-за пандемии коронавируса, может быть доигран в начале лета.

Журналист Максим Алланазаров дал свои комментарии относительно этой ситуации.

Руководство «Локо» не хочет давать контракт на два месяца Юрию Сёмину (нынешнее соглашение истекает 31 мая), логично рассуждая, что если позволить Палычу доиграть чемпионат и занять второе место, то его уже никак не уберёшь. Кикнадзе очертил круг возможных сменщиков Сёмина, в который вошли три кандидата, ближе всех к подписанию был серб Марко Николич

Обсуждение темы запланировано на четвёртое мая. Сербы написали очень уверенно, это настораживает, но Юрий Палыч будет цепляться до последнего, следующий ход за ним.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:01
Убирать тренера принесшего за последние 4 сезона 4 титула.. из команды идущей на 2-м месте - это неуважение ....к заслуженному тренеру....болельщикам...да и вообще к футболу...

Куда катимся........Одни "менеджеры" в футболе ....они и правила футбола то не знают...зато классно умеют "средства осваивать"......и всем как правило по-барабану до них....пока они не высовываются и не "выдавливают" выдающихся людей из футбола......
Ситуация не штатная...
Руки прочь от Палыча !!!!!!!!!!!!
спартак 1987
спартак 1987
сегодня в 00:34
с Палычем нужно было зимой ещё поговорить людям из руководства локомотива и сказать ему, что договор с ним продлевать не станут. тут можно понять обе стороны, Сёмин сейчас собрал реально сильную команду (в лиге чемпионов просто не повезло с жеребьёвкой, а в рпл у зенита и самый большой бюджет, футболистов на три состава + в резерве игры с сочи, оренбургом...ну и Мишка Вилков когда совсем нужно🤣) локомотив был при Палыче на ходу и смена тренера сейчас выглядит не логично. с другой стороны Сёмину уже 71 год, для России возраст для мужчины критический и Юрию Палычу пора на покой, посидеть в вип ложе на стадионе в Черкизово, попить водочку в перерывах матчей😂 новый контракт на 3 года он вряд -ли потянет + характер тяжёлый у тренера локомотива, давит своим авторитетом на руководство и частенько внутри клуба вспыхивают конфликты...Сёмин для локомотива просто легенда клуба и руководству железнодорожников нужно задуматься о памятнике Палычу, он это реально заслужил
амурец
амурец
сегодня в 00:34
Да уж, в любом случае надо сказать Палычу огромное спасибо
DanjaG
DanjaG
сегодня в 00:30
Что тут скажешь? Ничего.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 00:30, ред.
Переругался со всеми старый Лис. Интриги, подковерные игры, застой, в еврокубках топтание на месте, хотя команда укомплектована по сравнению со многими клубами неплохо и крохи со стола не собирает. На оставшиеся годы заработал всем, как и имя свое в футболе. Пора писать мемуары и уделить внимание родным. Путь пройден славный тренерский. С 82 года! Это не каждому дано.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
вчера в 23:59
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 23:28
По Россия - 24 прошла строка, что с Сербом подписан контракт.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
вчера в 23:09, ред.
Палычу уважение,грузина в топку.
Палыч не будет цепляться до последнего,он мужик.
Плюнет в купе и уйдёт по шпалам.
SHMEL
SHMEL
вчера в 23:00, ред.
Несмотря на все заслуги шпалыча у него очень тудный характер, уж очень он неудобен и неуживчив с руководством, да и возраст берет своё...Так что думаю шансов остаться у ЮП практически никаких.
makkie
makkie
вчера в 22:53
Да уж, Палыч со всеми руководителями воюет - Смородская, Геркус, теперь вот Кикнадзе.
Сёмин - это символ Локо, а кто такой Кикнадзе?
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:51, ред.
Подковерные игры Кикнадзе.

Держись Палыч.
Comdiv
Comdiv
вчера в 22:35
Вот и верь после этого людям...
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
вчера в 22:15
Как сказал один мыслитель , это тупизна. Вся суть Росс футбола . Вилаиь надоело быть в призёрах , решил в середину таблицы вернутся
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 22:12
"Мы говорим Палыч - подразумеваем Локо! Мы говорим Локо - подразумеваем Палыч!!!"
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 22:10
Сапсан меняет машиниста.Кик- над-зе благодарит Шпалыча за сотрудничество.
Сп62
Сп62
вчера в 22:08
Будет по В.С.Черномырдину. Хотели, как лучше, а получили, как всегда. Жаль и Локомотив, и Сёмина и всю страну, где правят только деньги.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:08, ред.
Я думаю Палыч не тот, кто будет цепляться и противостоять.... дзе. Они сук пилят на котором сидят.
SSPZ
SSPZ
вчера в 22:05
Как бы не пожалели, Юрий Палыч лучший вариант для ЛОКО.
Альфамен
Альфамен
вчера в 21:57
Почему Локо так не везёт с руководством???Что ещё нужно им от тренера?Команда постоянно находится в топ-е РПЛ,играет в ЛЧ,Палыч с таким не глубоким составом выполняет поставленные задачи.
За адекватность
За адекватность
вчера в 21:56
"Источник: Телеграм-канал журналиста Максима Алланазарова" Из области "джентельменам верят на слово.", ну коль футбола нет, хайповать на чем-то нужно."Но Юрий Палыч будет цепляться до последнего, следующий ход за ним." Это за Палыча по уму должен цепляться господин Кикнадзе, хотя понятно, что он хочет полноты власти и принятия решений. Все эти Николичи, Трпишовски и.т.п.будут делать, что велит Кикнадзе, а строптивому Палычу на него по флейте.
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 21:56
Без разницы.Кто придёт на смену Палычу однозначно смертник.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:55
Очередная тупость руководства . А потом опять приползут к Палычу.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:54
Зря они так с Палычем, потом будут жалеть
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Valeleo (раскрыть)
вчера в 21:52
Там гораздо более крупные фигуры решают : Мещерякрв, Белозеров. А Кикнадзе наемный работники. Кто деньги дает, тот и музыку заказывает. Хотя пословицу "От добра добра не ищут" никто не отменял
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
вчера в 21:49
Выдавливать всеми силами из команды тренера, который делает результат, это как то по спартаковски...
Valeleo
Valeleo
вчера в 21:49
А не проще ли погнать Кикнадзе, мерзкий тип.
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:45
пора на покой или в качестве футбольного советника в тамбуре у ЛОКО..
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:43
И кто этот великий Николич?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:39
Всё таки "ушли" шПалыча из Локо...
VIPded
VIPded
вчера в 21:39
Дб? Или уже Дб!!
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