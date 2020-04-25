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Евсеев: «По Неделчару были предложения от итальянских клубов»

вчера, 21:48

Наставник «Уфы» Вадим Евсеев поздравил с днем рождения румынского легионера клуба Ионуца Неделчару, а также рассказал об интересе к футболисту со стороны итальянских клубов.

Сегодня день рождения у Ионуца Неделчару, нашего основного защитника, игрока сборной Румынии. Он пришёл в «Уфу» два года назад талантливым долговязым молодым игроком и за это время вырос в настоящего атлета. У Ионуца есть цель — заиграть в одном из серьёзных европейских клубов. Уверен, это вопрос недалёкого будущего.

У «Уфы» уже были по нему предложения от итальянских клубов, но финансовая сторона дела нас пока не устроила. Неделчару становится одним из лидеров сборной, один из лучших защитников в РПЛ. И мы очень хорошо знаем ему цену.

Ионуц отвечает всем современным требованиям к игроку его амплуа. Очень любит работать над собой. Очень внимательно слушает рекомендации и указания тренера. С ним легко работается. Он один из тех легионеров, которые четко выстаивают клубную карьеру, и его приобретение точно вписывается в философию нашего клуба.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня день рождения у @nedelcearu.ionut Ионуца Неделчару, нашего основного защитника, игрока сборной Румынии. Он пришёл в «Уфу» 2 года назад талантливым долговязым молодым игроком и за это время вырос в настоящего атлета. У Ионуца есть цель: заиграть в одном из серьёзных европейских клубов. Уверен, это вопрос недалёкого будущего. У «Уфы» уже были по нему предложения от итальянских клубов, но финансовая сторона дела нас пока не устроила. Неделчару становится одним из лидеров сборной, он один из лучших защитников в @premierliga РПЛ. И мы очень хорошо знаем ему цену. Ионуц отвечает всем современным требованиям к игроку его амплуа. Очень любит работать над собой. Очень внимательно слушает рекомендации и указания тренера. С ним легко работается. Он один из тех легионеров, которые четко выстаивают свою клубную карьеру и его приобретение точно вписывается в философию нашего клуба. #спорт #фкуфа #футбол #премьерлига #нашалигачемпионов #евсеев

Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)

Ранее Вадим Евсеев рассказал о своей игровой карьере.

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Все комментарии
Не спартак
Не спартак
вчера в 22:27
Наверное от Ювентуса, Интера и Милана, но он решил остаться в Уфе.
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вчера в 22:18
К Чалову тоже были намеки на предложения, но никто так и не взял.
beefs
beefs
вчера в 21:54
значит нужно оставить
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:54
уфе не привыкать торговать))
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вчера в 21:48
Трудно возразить на этот счет.
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