Евсеев: «По Неделчару были предложения от итальянских клубов»

Наставник «Уфы» поздравил с днем рождения румынского легионера клуба , а также рассказал об интересе к футболисту со стороны итальянских клубов.

Сегодня день рождения у Ионуца Неделчару, нашего основного защитника, игрока сборной Румынии. Он пришёл в «Уфу» два года назад талантливым долговязым молодым игроком и за это время вырос в настоящего атлета. У Ионуца есть цель — заиграть в одном из серьёзных европейских клубов. Уверен, это вопрос недалёкого будущего.

У «Уфы» уже были по нему предложения от итальянских клубов, но финансовая сторона дела нас пока не устроила. Неделчару становится одним из лидеров сборной, один из лучших защитников в РПЛ . И мы очень хорошо знаем ему цену.

Ионуц отвечает всем современным требованиям к игроку его амплуа. Очень любит работать над собой. Очень внимательно слушает рекомендации и указания тренера. С ним легко работается. Он один из тех легионеров, которые четко выстаивают клубную карьеру, и его приобретение точно вписывается в философию нашего клуба.