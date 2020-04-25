Тренерский гений, спрятанный в РПЛ

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вчера, 20:00

Бывший подопечный считает наставника гением, а «Соккер.ру» интересно ваше мнение.

Обозначение давно опошлили, быть гением не так весело, как раньше. Так давно обзывают людей с выдающимися творческими способностями, слово пошло от названия «хранителей» из римской мифологии, значит буквально — «дух».

Есть ли одухотворенный незаурядностью в российской высшей лиге? Такого человека в условиях рынка сразу бы забрали, поэтому максимум, на который можно претендовать – или «нераскрывшийся гений», или же «недооцененный». Но и таких нет.

Лунев загнул, ведь считает Ганчаренко, который помог ему удачно стартовать в РПЛ в воротах «Уфы», именно гением. Но с вратарем вряд ли согласятся многие эксперты, болельщики и даже коллеги Виктора Михайловича. Но кого из тренеров можно таким назвать, есть ли кандидаты?

Клопп и Симеоне – психованные парни. Зидан и Моуриньо – маньяки, но часто тише, чем Юрген или Диего. Хотя у Жозе бывали фазы, когда бесился так, что немец и аргентинец позавидуют. Впрочем, даже в четверке прямо гения найти непросто. В истории футбола великими могли быть титулованные и успешные, но не обязательно быть незаурядным в историческом масштабе.

Можно назвать гениями Михелса и Сакки, поскольку первый додумался до тотального футбола – и хватило смелости его опробовать, а второй на базе Генерала выстроил итальянскую армию. Из Серии А имени Арриго выросли все современные лиги. Блистал гениальными решениями Гвардиола, хотя, как и в случае с Михелсом, грех не упомянуть Кройфа.

Йохан связал эпохи, начал тотальный футбол, продолжил его, заложил фундамент для игры со ставкой на тотальное доминирование и контроль мяча. Голландец придумал многое в футболе, генерировал смыслы, поэтому и гений. Сегодня как раз день рождения, грех не вспомнить Йохана – великого хулигана, мастера и новатора.

А называть словом «гений» Ганчаренко, Карпина, Слуцкого или Семина – обесценивать понятие. Хватит того, что в российском шоу-бизнесе друг друга так величают. При этом, если возвращаться к фигуре Виктора Михайловича, то он тоже особенный. Ганчаренко – тренер-вундеркинд, ведь очень рано добился успехов.

Выключил в себе футболиста и создал главного наставника для чемпионской команды. Пускай в России примерял «золото» лишь в качестве помощника Слуцкого – хотя и важного в том сезоне, в Беларуси Ганчаренко нахватался трофеев самостоятельно. В те времена Виктор Михайлович был во всех списках самых перспективных тренеров мира.

В «Уфе» тоже показал класс – Семак пользовался чужими наработками, и в результате попал в «Зенит». А Виктор Михайлович вернулся в ЦСКА , где трудится уже не первый год. Насколько удачно? Пожалуй, соразмерно с возможностями клуба во всех смыслах. Слуцкий полагался на могущество Гинера, на опытных футболистов, на соперников, что постоянно ошибались.

Сейчас у «Зенита» меньше осечек - лидируют. Теперь есть «Ростов» и «Краснодар» — южане хороши. У Федотова даже «Сочи» может дорасти до команды из ЛЕ в ближайшем будущем. Остаются «Спартак» и «Локомотив» — небедные клубы. Появились деньги и молодой тренер у «Динамо». У Слуцкого были свои конкуренты, но и эти – не подарок.

Ганчаренко объективно сложно было показать класс с нынешним составом ЦСКА , хотя стоит отметить, что Виктор Михайлович в последнее время не прогрессирует. Быть может, это связано с тем, что привык вести себя, как новый Наполеон, а такой подход с молодой командой не работает? Гинер ведь тоже не нашел подход к юным игрокам, нет такой тесной связи, как с поколениями Вагнера Лава или Акинфеева.

ЦСКА перестал быть клубом-семьей, со вчерашнего дня – официально, ведь контрольный пакет акций передали большой инвестиционной конторе, поменяв структуру управления. Гинер сохранил власть, но надолго ли? Теперь он не владелец клуба, а если не получится зарабатывать или найти инвесторов – ЦСКА на самой вершине в ближайшие годы не удивим.

И эта история не будет новой, «Рубин» давно не чемпион, «Спартак» долго ждал возвращения, но снова упал. «Армейцы» сейчас не имеют конкурентных преимуществ. Бюджета нет – включение человека Усманова в число менеджеров намекает, что миллиардер может вложить деньги в ЦСКА , однако Абрамович тоже ходил кругами, но не решился.

В кризис господин Усманов, если захочет, и в «Спартаке» окажется через пару лет, поэтому у него будет выбор, а здесь обозначат дружественные отношения с Гинером. Поможет, чем сможет, как при трансфере Влашича, но не более. Нужны заметные успехи на поле, а у Ганчаренко 57.74 % побед с ЦСКА , но из трофеев только Суперкубок 2018 года.

Фанаты привыкли к другому, но молодой состав не только у «армейцев» — у «Спартака» тоже перспективные кадры, потому и прошли соседей в Кубке России. Группа поддержки также не делает ЦСКА уникальным клубом. Когда ищут проблему в одном Ганчаренко – мол, не удивляет, то лицемерят. «Армейцы» и не должны быть первыми и лучшими, нет предпосылок. Вместе с тем, разговор не случаен, ведь только один человек может спасти положение.

Все очень просто. ВЭБ ищет покупателя-инвестора для клуба, об этом заявлено, а вот большие вложения компания не гарантирует, о них не сказано ни слова. Гинер при этом власть уже потерял, ведь будет руководить футбольной частью, но в любой момент может быть заменен на другого менеджера, как пожелают в ВЭБ . Оценивать будут финансовые показатели, а с ними сложно.

Стадион, из-за которого и влезли в кредиты, не принесет прибыль в ближайшее время, и на премиальные от УЕФА рассчитывать можно, только если будет успех в Европе. Второе место завоевать крайне сложно, поскольку конкуренция большая, а на сэйвах Акинфеева далеко не заедешь. Только гениальные матчи от Ганчаренко могут вернуть ЦСКА в группу Лиги чемпионов.

Хорошие новости для тренера – прекрасно знает, что не так с его командой. Понятно, что опорная зона подводила вместе с переходом в атаку, очевидно, что реализация – ключ к успеху. Но плохая весть общая для всех – непонятно, в каком состоянии футболисты. Даже если Ганчаренко покажет свой максимум, ЦСКА может остаться за бортом Лиги чемпионов, а это финансово опасно для команды, чьи акции уже отдали в качестве компенсации кредита.

Непрофильной организации клуб будет интересен до тех пор, пока сможет хоть что-то зарабатывать. Так что концовка непростого для всех сезона важна для ЦСКА вдвойне. И только тренер у них может рвануть так – тактически, личностно и морально, чтобы всех спасти. Одновременно Ганчаренко не хорошеет до уровня белорусского Моуриньо, поскольку в какой-то момент перехвалили, расслабился, увидел в себе готового чемпиона, но самостоятельно им в России не стал.

Непонятно, есть ли у Виктора Михайловича амбиции? Учит итальянский, испанский или английских языки, собирается уехать в итоге и отступить от «3-5-2», если того потребует ситуация? Вопросов больше, чем ответов, но Ганчаренко всего сорок два года. Симоне Индзаги и Андрей Шевченко на год старше, Фрэнк Лэмпард лишь на год младше, но погодки в этом списке по возрасту – юные главные тренеры.

Как и Виллаш-Боаш, которому тоже всего сорок два года, Ганчаренко еще имеет право на ошибку. Причем если Семака может подвести отсутствие дикой стороны в личности – Сергей Богданович пока конформист, то Виктор Михайлович отличается по темпераменту и больше похож на тренера, что разозлится после первой большой неудачи и вернется. В «Кубани» говорили о конфликте с игроками – не затерялся, в «Урале» получился неожиданный уход в отставку перед матчем против «Терека».

В ЦСКА спокойно пошел учиться помощником, чем убедил Гинера – можно ставить главным. Попал не на лучшую эпоху. Вряд ли Ганчаренко как тренер слабее, чем Слуцкий, но команда уже не чемпионская. Однако если новые подопечные считают белоруса гением – пора это показывать на поле. Вряд ли в оставшихся турах будем брать на себя смелость излишне строго судить работу футболистов и тренеров – история беспрецедентная, но у ЦСКА нет денег, зато есть амбиции.

Тренер – единственный, кто может спасти, а его ошибки абсолютно точно утопят надежды на большие премиальные от УЕФА . Если неуверенного Слуцкого могли подстраховать опытные футболисты, то молодая команда страдала порой от самоуверенности белоруса. Ганчаренко рисковал и проигрывал. Гениями можно назвать новаторов, но просто большими тренерами ставятся люди, умеющие выбрать золотую середину.