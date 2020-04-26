ГлавнаяНовости

Евсеев о своем периоде в «Локомотиве»: «Мы всегда бились до конца»

вчера, 18:30

Наставник «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о своих выступлениях за «Локомотив». Евсеев выступал за «железнодорожников» с 2000 по 2006 год. В составе московского клуба он дважды становился чемпионом страны (2002, 2004), выигрывал Кубок (2001) и Суперкубок России (2003, 2005).

Буква Л. Конечно, это «Локомотив». Родной мой клуб, я провёл в нём много лет. Сначала в детстве, когда 4 года отыграл за «Локо», перейдя из «Динамо». Потом уже был переход из «Спартака» — и первое чемпионство в истории клуба, медали и кубки.

Тот «Локомотив» был большой дружной семьёй. Спасибо Филатову с Сёминым: их тандем давал нам возможность сосредоточиться только на футболе. Любые другие вопросы решались ими оперативно. Черкизово, Баковка — дорогие слова. Столько с ними связано воспоминаний; когда встречаемся с бывшими одноклубниками, не только игроками, но и тренерами, персоналом, всегда не хватает времени наговориться. Всегда рады друг другу: на поле, за его пределами, в телефонных разговорах.

Тот «Локомотив» не только много мне дал, но и многому научил. Прежде всего что в своих игроков надо верить. Тогда они будут готовы на многое. Против кого бы ты ни играл. В еврокубках у «Локомотива» были победы и поражения, но мы всегда бились на поле до конца. Потому что играли не только за клуб и за своё имя, но и для болельщиков. Трибуны в Черкизово — это ещё одна ассоциация с «Локомотивом». Было круто!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Буква Л. Конечно это «Локомотив». Родной мой клуб, я провёл в нем много лет. Сначала в детстве, когда 4 года отыграл за «Локо», перейдя из «Динамо». Потом уже был переход из «Спартака» — и первое чемпионство в истории клуба, медали и Кубки. Тот «Локомотив» был большой дружной семьей. Спасибо Филатову с Семиным: их тандем давал нам возможность сосредоточиться только на футболе. Любые другие вопросы решались ими оперативно. Черкизово, Баковка — дорогие слова. Столько с ними связано воспоминаний; когда встречаемся с бывшими одноклубниками, не только игроками, но и тренерами, персоналом, всегда не хватает времени наговориться. Всегда рады друг другу: на поле, за его пределами, в телефонных разговорах. Тот «Локомотив» не только много мне дал, но и многому научил. Прежде всего, что в своих игроков надо верить. Тогда они будут готовы на многое. Против кого бы ты не играл. В еврокубках у @fclokomotiv были победы и поражения, но мы всегда бились на поле до конца. Потому что играли не только за клуб и за своё имя, но и для болельщиков. Трибуны в Черкизово это ещё одна ассоциация с «Локомотивом». Было круто! #спорт #фкуфа #футбол #фклокомотив #нашалигачемпионов #премьерлига #евсеев

Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)

Ранее Евсеев рассказал, почему Анатолий Бышовец убрал его из «Локомотива».

Все новости
Сёмин о назначении Николича: «Спрашивайте всё у руководства»
Вчера, 21:42 Комментарии15
Слухи«Локомотив» не будет продлевать контракт с Сёминым
Вчера, 21:26 Комментарии32
Евсеев: «По Неделчару были предложения от итальянских клубов»
25 апреля ФотоКомментарии7
Тренерский гений, спрятанный в РПЛ
25 апреляВадим Багров в блоге Тренерская доляКомментарии12
Российские тренеры за рубежом. Кто, где, когда, чего добились?
24 апреляАлександр Чистяков в блоге Тренерская доляКомментарии6
Евсеев о противостоянии с Зиданом: «Впился ему в лысину до крови»
23 апреля ФотоКомментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
beefs
beefs
вчера в 19:23
остается научить своих футболистов
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:53
прям речь в день встречи выпускников))
13ROS13
13ROS13 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 18:49
Совпадение, не совпадение, в *опу рвет конкретно.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:44
Замена Семину возможно нашлась. Много Евсея в последнее время. Совпадение?
Может, а может не может.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:31
Хорошие времена были...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100