Евсеев о своем периоде в «Локомотиве»: «Мы всегда бились до конца»

Наставник «Уфы» рассказал о своих выступлениях за «Локомотив». Евсеев выступал за «железнодорожников» с 2000 по 2006 год. В составе московского клуба он дважды становился чемпионом страны (2002, 2004), выигрывал Кубок (2001) и Суперкубок России (2003, 2005).

Буква Л. Конечно, это «Локомотив». Родной мой клуб, я провёл в нём много лет. Сначала в детстве, когда 4 года отыграл за «Локо», перейдя из «Динамо». Потом уже был переход из «Спартака» — и первое чемпионство в истории клуба, медали и кубки.

Тот «Локомотив» был большой дружной семьёй. Спасибо Филатову с Сёминым: их тандем давал нам возможность сосредоточиться только на футболе. Любые другие вопросы решались ими оперативно. Черкизово, Баковка — дорогие слова. Столько с ними связано воспоминаний; когда встречаемся с бывшими одноклубниками, не только игроками, но и тренерами, персоналом, всегда не хватает времени наговориться. Всегда рады друг другу: на поле, за его пределами, в телефонных разговорах.

Тот «Локомотив» не только много мне дал, но и многому научил. Прежде всего что в своих игроков надо верить. Тогда они будут готовы на многое. Против кого бы ты ни играл. В еврокубках у «Локомотива» были победы и поражения, но мы всегда бились на поле до конца. Потому что играли не только за клуб и за своё имя, но и для болельщиков. Трибуны в Черкизово — это ещё одна ассоциация с «Локомотивом». Было круто!