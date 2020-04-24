Российские тренеры за рубежом. Кто, где, когда, чего добились?

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вчера, 21:57

Отечественные специалисты никогда не работали в чемпионатах «Большой пятерки», но «Соккер.ру» верит, что все впереди, а пока — о тех, кто выезжал за пределы России.

Где работал? Сборная Камеруна, юношеская сборная Китая, «Генчлербирлиги», «Анкаргюджю» (оба — Турция), «Пучхон Юкон» (Южная Корея), «Шэньян Хайши» (Китай), «Санфрече Хиросима» (Япония), «Шаньдун Лунэн», «Шанхай Шэньхуа» (оба — Китай), «Пахтакор» (Узбекистан), сборная Узбекистана.

Из российских специалистов у Валерия Кузьмича наиболее насыщенная заграничная карьера: в общей сложности полтора десятка лет отработал вне России, но самого яркого достижения Непомнящий добился на первом же месте работы за рубежом. Отечественный специалист вывел сборную Камеруна на ЧМ -1990, где «неукротимые львы» стали первой африканской сборной, пробившейся в четвертьфинал чемпионата мира. После этого Валерий Кузьмич сменил еще десяток мест, работал преимущественно в Азии, выигрывал Кубок Корейской Лиги и чемпионат Узбекистана, финишировал в призах в Китае.

Где работал? «Санфрече Хиросима» (2001-2002)

Гаджиев принял японский клуб после Валерия Непомнящего. В Стране восходящего солнца у Гаджи Муслимовича не задалось: не сумел удержать «Санфрече» в элитном дивизионе и после этого был уволен.

«Мачедже» (Мозамбик), «Кошта ду Сол» (Мозамбик), сборная Мозамбика, «Орландо Пайтерс» (Южная Африка), «Морока Свэлпоуз» (Южная Африка), «Буш Бакс» (Южная Африка), «Мамелоди Сандаунз» (Южная Африка), «Исмаили» (Египет), «Примейру ди Агошту» (Ангола), «Кабушкорп» (Ангола).

Бывший футболист СКА из Ростова-на-Дону еще в 1985-м уехал тренировать в Мозамбик и так прикипел к Африке, что проработал там 25 лет, завоевал десяток трофеев, не раз признавался тренером года. Помимо Мозамбика, работал в Южной Африке, Египте и Анголе, где за его команду «Кабушкорп» играл сам Ривалдо.

Где работал? АЕЛ (Кипр), сборная Южной Кореи, «Шахтер» (Украина), «Маритиму» (Португалия).

Титулов за рубежом не завоевывал, зато Бышовец уверен, что это он заложил фундамент для успеха сборной Южной Кореи на ЧМ -2002 под руководством Хиддинка, а еще открыл дорогу в большой футбол Мигелю Данни и Пепе, когда тренировал «Маритиму». От дефицита в организме скромности «Светоч» не страдает.

Где работал? Олимпийская сборная Новой Зеландии, «Динамо Киев» (Украина), «Габала» (Азербайджан).

Юрий Павлович работал в ближнем зарубежье и даже завоевывал титулы: стал чемпионом Украины с киевским «Динамо» и завоевал Суперкубок Украины. В Азербайджане ограничился «бронзой».

Где работал? «Динамо Киев» (Украина).

Как и Сёмин, выиграл Суперкубок Украины с киевлянами, но чемпионом стать не сумел: на его смене титул достался «Шахтеру».

Где работал? Клуб из ОАЭ , олимпийская сборная Ирака, «Аль-Иттихад» (Саудовская Аравия), «Шаньдун Лунэн».

Еще один бывший тренер сборной России, Игнатьев совершил турне по Ближнему Востоку, но успехов нигде не добился, а название клуба из ОАЭ , в котором работал, называть не захотел. А может, не запомнил, как тот назывался.

Где работал? «Кайрат», «Мунайши» (оба — Казахстан), «Ниса» (Туркмения), сборна Туркмении, «Генчлербирлиги» (Турция).

Задолго до того, как Бердыев взялся за строительство «Рубина», он скитался по средней Азии, а потом принял клуб из чемпионата Турции. В «Генчлербирлиги» Курбан Бекиевич попал по рекомендации Валерия Непомнящего, который сам работал в этом клубе, однако надолго в Турции не задержался: в 1993-м принял команду, а уже на следующий год ушел после того, как подверг публичной критике члена совета директоров, настаивавшего на нереальной задаче — попадании в еврокубки.

Где работал? «Куфштайн», «Ваккер-Тироль», «Легия».

Собственно, нынешний главный тренер сборной России начал тренерскую карьеру в Австрии, где долго играл за «Тироль». Потом была работа в российских клубах, а сезон 2015/16 Станислав Саламович провел в Польше, где сделал с «Легией» «золотой дубль», победив в чемпионате и Кубке Польши.

Где работал? «Мальорка».

Всего несколько месяцев продержался в «Мальорке» тренер Карпин. «Мальоркой» он руководил в Сегунде и начал ужасно: 1 очко в стартовых пяти турах чемпионата, затем последовали семь туров без поражений, но нестабильная игра и результаты продолжили преследовать островитян, в результате чего в феврале с 2015-го с Валерием Георгиевичем попрощались.

Где работал? «Халл Сити», «Витесс».

Леонид Викторович тоже работал во втором дивизионе топового чемпионата и тоже был уволен из «Халл Сити» по ходу дебютного сезона. В «Витессе» Слуцкий продержался полтора года, финишировал на пятой строчке в кампании 2018/2019, а прошлой осенью попал в полосу неудач и вынужден был покинуть Голландию.