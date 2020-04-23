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Евсеев о противостоянии с Зиданом: «Впился ему в лысину до крови»

вчера, 10:57

Наставник «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил, как играл против главного тренера «Реала» Зинедина Зидана в розыгрыше Лиге чемпионов сезона 2002/2003. Тогда Евсеев выступал за московский «Локомотив», а Зидан — за мадридский «Реал».

Играть против такого футболиста — это и вызов, и большое напряжение, и огромная ответственность. Когда „Локомотив“ попал в Лиге чемпионов на «Реал», нам достался лучший состав в истории мадридцев. А лучшим из лучших был Зидан. Чемпион мира. Чемпион Европы. Обладатель «Золотого мяча».

Техника владения мячом у Зидана была запредельная. Не говоря уже о футбольном интеллекте. Иногда казалось, что перед тобой машина. Ошибок он почти не допускал. Любил быть с мячом, но при этом часто играл в одно касание.

Помню, что очень устал в этих двух матчах. Даже не физически, а от огромного напряжения: надо было постоянно держать внимание, пытаться предугадать, как Зидан сыграет.

Держал его буквально зубами. В одном эпизоде боролись за верховой мяч, выпрыгнул пораньше и зубами впился в его знаменитую лысину. До крови. Чистая случайность, Зидан так к этому и отнёсся. Врач наклеил ему пластырь, он вернулся на поле. Мне было смешно и неловко, но только несколько секунд. Игра продолжилась, было уже не до смущения. «Локомотив» был тогда очень сыгранной и устойчивой командой. В Мадриде мы сыграли вничью 2:2, в Москве уступили 0:1. Хорошие матчи, вспоминаю их с удовольствием. И с большим интересом слежу за работой Зидана-тренера. Сильная личность. Во всех смыслах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Буква З в моем алфавите это Зидан. Большая буква З, я бы сказал. Играть против такого футболиста это и вызов, и большое напряжение, и огромная ответственность. Когда @fclokomotiv попал в Лиге Чемпионов на «Реал», нам достался лучший состав в истории мадридцев. А лучшим из лучших был @Zidane. Чемпион мира. Чемпион Европы. Обладатель Золотого мяча. Техника владения мячом у Зидана была запредельная. Не говоря уже о футбольном интеллекте. Иногда казалось, что перед тобой машина. Ошибок он почти не допускал. Любил быть с мячом, но при этом часто играл в одно касание. Помню, что очень устал в этих двух матчах. Даже не физически, а от огромного напряжения: надо было постоянно держать внимание, пытаться предугадать как Зидан сыграет. Держал его буквально зубами 🤣 В одном эпизоде боролись за верховой мяч, выпрыгнул пораньше и зубами впился в его знаменитую лысину. До крови. Чистая случайность, Зидан так к этому и отнёсся. Врач наклеил ему пластырь, он вернулся на поле. Мне было смешно и неловко, но только несколько секунд. Игра продолжилась, было уже не до смущения. «Локомотив» был тогда очень сыгранной и устойчивой командой. В Мадриде мы сыграли вничью 2:2, в Москве уступили 0:1. Хорошие матчи, вспоминаю их с удовольствием. И с большим интересом слежу за работой Зидана-тренера. Сильная личность. Во всех смыслах. #спорт #фкуфа #футбол #премьерлига #тинькоффпремьерлига #нашалигачемпионов #евсеев

Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)

Ранее Евсеев рассказал о своей дуэли с Райаном Гиггзом.

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 16:15
Вадику есть что вспомнить.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 14:18
Судя по тому ,как ты разжирел , ты его ещё и съел ,получается ? ))))
112910415
112910415
вчера в 12:55
напиши Суаресу Л.
легко найдёте общие темы !
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 12:48
Вадим боец до мозга костей, придём даже до мозга костей Зидана!
Binger
Binger
вчера в 12:19
Евсеев упорно пытается поставить себя на один уровень с сильнейшими футболистами мира, как игрок был ноль, и сейчас как тренер не лучше.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 11:59
Буква три)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 11:49
Значит у Зидана на голове шрам от передних зубов Евсея.
Боец, до черепа Зидана! Хорошо, хоть не до мозгов.
Это история. Повод гордиться.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 11:35
Приятные воспоминания от Вадима.
13ROS13
13ROS13
вчера в 11:10
Сказки Евсеева уже начинают надоедать.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 10:59
хорошие воспоминания это правильно))
beefs
beefs
вчера в 10:58
приятные воспоминания нахлынули
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