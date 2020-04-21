Простой мир. Карпин в «Зените», ЦСКА или «Локомотиве»

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вчера, 10:00

«Соккер.ру» называет причины, почему тренер может сменить футбольную прописку.

Если на нефть спрос упал, а цены валятся, ведь кран не перекрыть, а продукт негде хранить – если упрощать причины краха, то на тренера Карпина спрос растет. Валерий Георгиевич, который в молодости делал глупости в «Спартаке» и не смог начать солидную тренерскую карьеру с чемпионства, хотя ресурс у его команды был, перешагнул планку в пятьдесят лет, стал отцом уже пятой дочери и остается в первых рядах российских тренеров.

«Ростов» Карпина может увлечь зрителей современным футболом. И в тренера могут поверить богатые российские клубы. Поэтому когда итальянцы пишут, что «Локомотив» им интересуется, то придумывают только ту часть, где речь идет о переговорах. Их, похоже, нет – очевидно, что кто-то из «железнодорожников» забросил удочку в личных интересах (читайте, не любит Сёмина и хочет от него избавиться летом).

Валерий Георгиевич мог жевать шашлык или менять памперс дочери, когда его спросили, переходит в «Локомотив» или нет? Вряд ли пакует чемоданы, ведь сам Карпин объяснял, почему зимой не сорвался в другой клуб. Не хочет бросать «Ростов», поскольку не видит смысла. Команда яркая, пусть не всегда идеально работает, есть странные перепады. Причем не только разные таймы в матчах против ЦСКА .

Поединки против «Зенита» или «Локомотива» показали – южане не готовы к большой чемпионской сенсации, поскольку коротковата скамейка. Но где тут вина тренера? Карпин работает с клубом, который в разы беднее всех конкурентов, даже московского «Динамо», не только пятерки самых богатых. Но при этом «Ростов» в трех пунктах от прямой путевки в ЛЧ , а «Спартак» — в тринадцати, хотя расходы разные.

У Карпина получилось без выдающихся ресурсов. И хотя надо отдать должное скаутам южан – у клуба и до прихода Валерия Георгиевича был отличный вкус на футболистов, очевидно, что причина остаться в Ростове-на-Дону до сих пор актуальна. Карпин в хорошем настроении нужен «Ростову», команда подошла тренеру и не выработала личный ресурс – привезти еврокубки в город точно можно, это реально.

А параллельно смотрим на московские клубы. Там Тедеско нужен Кубок России, чтобы упрочнить положение в «Спартаке». В «Динамо» пришел спортивным директором помощник Клоппа – Новикову доверяют, пока выдает результат. У ЦСКА непонятная ситуация – все понимают, насколько ограничены ресурсы, но недовольство результатами Ганчаренко растет. Как растет градус внутренней войны в «Локомотиве».

Самый большой футбольный цирк сезона. В бойне уже больше двух сторон – Сёмин, Кикнадзе и та часть руководства РЖД , у которой руки в кризис перевозок дойдут до одновременных претензий к тренеру и генеральному директору клубу. Так или иначе, во всех столичных клубах РПЛ есть проблемы или их призраки. И каждая команда может сменить тренера в этом году, причем три, кроме «Динамо», – в конце лета.

Тедеско, Новиков, Ганчаренко и даже Сёмин не имеют индульгенций на все случаи жизни. Причем для каждой команды Карпин явно не худший кандидат. В «Спартак» «сбитому летчику» вряд ли стоит идти. Федун говорит о выживании, а поскольку цены на нефть даже летом могут быть в районе 20 долларов за баррель, что в два раза ниже необходимой для РФ отметки, то «Спартак» не о чемпионстве будет думать.

ЦСКА – от инвестиционного банка, которому клуб достался в качестве покрытия кредита, и где искали «армейцам» покупателя. А у «Локомотива» генеральный спонсор уже думает о сокращении расходов – РЖД недосчитается десятков миллиардов прибыли, ведь дело не только в карантине, грузоперевозки просто упали вместе с показателями промышленности. Ситуация невероятно сложная.

У Карпина просто нет в Москве на примете клуба, чтобы можно было собирать игрушки дочурок, забирать молодую жену и возвращаться в столицу. Зачем это делать, если «Ростов» может подарить успех и тренерское удовлетворение? Карпин не работает строго из-за денег – понятно, что у него большой список тех, кому нужно собрать жизненный запас ресурсов, однако Валерий Георгиевич не первый день в футболе.

Кроме того, предложения от москвичей, особенно с учетом ситуации на тренерском рынке России, никуда не денутся. Да и «Краснодар» с «Зенитом» не всегда играют круто. Кто сказал, что Семак так уж сильнее? Его команда обыграла «Ростов» со счетом 6:1, но там был полный провал футболистов, тренер Карпин действительно хорошо справляется в этом конкретном сезоне.

У него появился талант к копированию передовых идей – южане играют современно, используя фишки не только «Ливерпуля», причем не защитных моделей, а именно атакующих. Ганчаренко, Сёмин и Тедеско – осторожные, Семак – тоже, а Валерий Георгиевич смелее будет. Следовательно, выделяется из списка кандидатов на будущие вакантные должности – Червиченко, Евсеев или Парфенов играют на контратаках или от обороны.

Тогда как Карпин может сделать игру небедной по меркам РПЛ команды зрелищной. Он уже не тот, что был десять лет тому назад, учился на своих ошибках и продолжает это делать, поскольку «Ростов» пока команда без конечного результата. Нужно завершить проект, поставить яркую точку, и лишь после этого возвращаться к серьезному вопросу: а что дальше?

Вряд ли «спартаковцу» нужно идти в «Зенит», хотя это точно легкие деньги и, возможно, титул. Не нужно идти в «Локомотив» или ЦСКА – не будет там ресурсов в ближайшие годы, чтобы увидели значительное различие с работой в «Ростове». Хотя сами по себе у Сёмина и Ганчаренко команды интересные – пока есть с кем работать. Но существует еще один клуб, где Карпин мог бы в теории оказаться.

Чем российские болельщики хуже итальянских? Почему они говорят о будущем Валерия Георгиевича, а вам пофантазировать нельзя? Можно и нужно, ведь во всей это столичной истории забывают одну важную деталь. Чемпионом России в мире, где упал спрос на нефть и газ, снизились объемы грузоперевозок и возникли проблемы у авиакомпаний или инвестиционного банка, может стать команда с частным капиталом.

Галицкий получает возможность взять паузу и пойти в атаку в футболе, пока конкуренты будут «выживать». Вряд ли стоит начинать войну за титул с Мусаевым, если не станет вторым в этом сезоне. Вряд ли нужен иностранец – сильного найти сейчас сложно, а слабый тренер-легионер у «быков» уже был. Зато может пригодиться Карпин с набитыми шишками и явно не защитным футболом.

Валерий Георгиевич вряд ли будет чемпионом с «Ростовом», но может стать таковым с «Краснодаром». Успех тренера – в мелочах. Например, у Карпина хватило бы влияния для обуздания форварда Игнатьева. Из казанского карантина Иван убежал на юг ради красотки с фамилией Осипова. Забавно, но это дочь человека из тренерского штаба Карпина – экс-хавбека ростовчан.

Пока Валерий Георгиевич в «Ростове», но мир российского футбола простой и тесный, поэтому не удивимся ничему. Карпин в «Спартаке» или «Локомотиве» точно не вызовет шока у публики. Пойдет в «Зенит» или ЦСКА — бурление будет, но если Слуцкий говорил, что в теории согласился бы на работу в Петербурге, то чем Валерий Георгиевич хуже? Тем более что сам Карпин на такой вопрос ответил: «А почему бы и нет?»



Сейчас срываться в другой клуб, кроме разве что «Краснодара», — заметно рисковать. Финансовые реалии могут свалить какой-то из проектов, и тогда провал свяжут с Валерием Геогиевичем. В «Локомотиве» будут давить, чтобы выступил хуже, чем Сёмин. «Спартак» и «Зенит» — как нефтегазовые динозавры, все возможно. У ЦСКА денег нет, арабский шейх купил «Ньюкасл», а не «армейцев».

Пока Карпину лучше оставаться там, где ему комфортно – в «Ростове». Но все-таки есть одна причина, по которой Валерий Георгиевич уже в этом сезоне может сменить клуб. Кто вам сказал, что у симпатичной команды в желтой форме достаточно денег? Помним зимнюю войну за государственную помощь – президент клуба жаловался на финансовые проблемы и отдельных чиновников.

Тогда это назвали местными разборками, но если все станут бедными, то «Ростов» обнищает быстрее, чем «Локомотив». И вот тут, даже если Карпин не хочет уходить – а это очевидно, работа действительно интересная, менять клуб придется, ведь команда распадется. Впрочем, даже в таком же случае хотелось бы видеть Валерий Георгиевича на стороне светлых сил.

Хватит из него команд со скандалами, душком и запашком. Если не «Ростов», то в идеале — «Краснодар». Но тут большой вопрос, готов ли Галицкий поставить на тренера, который будет на сто процентов главным? Выбор не такой богатый, как кажется. Иностранца сильного в РПЛ не затащить, а вот среди российских специалистов Валерий Георгиевич выделяется тактически.

Команда Карпина не торчит в защите и интересно атакует. «Ростов» наставнику подходит – пока есть команда и бюджет, но это очевидно не последний клуб из группы лидеров, с которым Карпин поработает в ближайшие годы.