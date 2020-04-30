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Жена Погребняка: «Муж сказал, что побыстрее бы открыли салоны красоты»

сегодня, 10:56

Мария Погребняк, супруга нападающего «Урала» Павла Погребняка в своем инстаграме рассказала о неоднозначной шутке своего мужа.

Во время карантина главное совсем не забыть, что мы в первую очередь женщины, а потом уже жёны и мамы! Я сама слегка расслабилась. Муж между делом сказал: «Хоть бы быстрее салоны красоты открыли!». Прежде никогда так не шутил!

Я поняла намёк. К ужину накрасилась, красиво оделась! Как раз ещё и повод надеть серьги. Блистать так блистать! Муж оценил, глаза засветились, Машка вернулась.

Недавно Погребняк превзошел результат Криштиану Роналду в челлендже по скручиваниям. 

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 11:29
С юмором Машка).
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 11:25
чувардайка тупоголовая с накаченными губами)
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 11:17
Последний писк в современной моде, если судить по Марии Погребняк, это прищепки для белья, которые она использует для заколки волос. Представляю, что это будет за салон красоты, если будет)
Аpбитр
Аpбитр ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 11:15, ред.
Добрый день.

https://www.soccer.ru/game/betline?tournament=event
В колонке слева указано время до которого ставки принимаются. Расчет же, что логично, будет производиться после указанной в вопросе дате/туре и т.д.
112910415
112910415
сегодня в 11:09
видимо, неумытая в старом халате похуже смотрится )
Q-J-G
Q-J-G ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 11:09, ред.
То, что нет события, это уже событие)
VAN ARM
VAN ARM ответ unoejk (раскрыть)
сегодня в 11:02
ау))где событие?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:59
видать мозг совсем ты ему вынесла))
Youngberg
Youngberg
сегодня в 10:56
Мужа надо слушать)) хоть иногда
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