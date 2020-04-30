Жена Погребняка: «Муж сказал, что побыстрее бы открыли салоны красоты»

Мария Погребняк, супруга нападающего «Урала» Павла Погребняка в своем инстаграме рассказала о неоднозначной шутке своего мужа.
Во время карантина главное совсем не забыть, что мы в первую очередь женщины, а потом уже жёны и мамы! Я сама слегка расслабилась. Муж между делом сказал: «Хоть бы быстрее салоны красоты открыли!». Прежде никогда так не шутил!
Я поняла намёк. К ужину накрасилась, красиво оделась! Как раз ещё и повод надеть серьги. Блистать так блистать! Муж оценил, глаза засветились, Машка вернулась.
Недавно Погребняк превзошел результат Криштиану Роналду в челлендже по скручиваниям.
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В колонке слева указано время до которого ставки принимаются. Расчет же, что логично, будет производиться после указанной в вопросе дате/туре и т.д.