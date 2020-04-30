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Андронов рассказал о расистской выходке Алиева в киевском «Динамо»

сегодня, 10:25

Известный телекомментатор Алексей Андронов рассказал об истории, после которой бывший полузащитник Александр Алиев покинул киевское «Динамо».

В принципе, про Газзаева и Алиева историй можно рассказать много. Я был уверен, что из этого союза ничего не получится, о чём честно сказал и одному, и другому на первом предсезонном сборе в Австрии. Точка невозврата была пройдена во время обеда на предыгровом заезде на базе. Кстати, знаю я это не от Газзаева, он не хотел выпускать эту историю в паблик. Алиева ждал колоссальный (50 процентов от месячной зарплаты) штраф и уход из клуба.

Игравший в «Динамо» тогда нигерийский защитник Айила Юссуф, ничего не подозревая, подошёл к блюду с макаронами. Положил себе тарелку, посыпал сыром, полил маслом и пошёл на своё место. В блюде оставалось немного макарон. Алиев схватил блюдо, догнал Юссуфа, и высыпал ему остатки в тарелку с криками «Чего стесняешься, обезьяна, возьми ещё!» Когда он пришёл поставить блюдо на место, сотрудница столовой уже принесла новое, свежее, полное.

Сказать, что Газзаев был в шоке – не сказать ничего. Поэтому, например, меня в поведении Алиева не может удивить вообще ничто. Кстати, оставшись тогда без «кента», свой лучший сезон в карьере провёл Артём Милевский.

Также недавно своим мнением об Алиеве поделилась бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская. Александр выступал за «Локо» в 2010 году.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 11:03
Не уловил суть конфликта. Алиев как Джо Триббиани, не делится едой? Макароны нужно заслужить, а Юссуф не выкладывался на 110%?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:48
скандальчика захотелось? наследник уткина)))
Q-J-G
Q-J-G ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 10:47
Да, но он родился в Хабаровске, в России. К чему это я. В каждой нации есть такие люди, как Алиев, и не важно Россия это или Украина или какая-то другая страна. В каждой нации есть очень порядочные люди, и снова, не важно, какая это страна. И есть политики, политиканы, которые извращают понятие о людях, которые живут в конкретной стране. Несчастная та страна, у которой такие политики...... Не суди о людях, по тому, в каком он они государстве живут.....
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:31
Неудивительно, азик да ещё и на Украине.
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