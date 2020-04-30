Андронов рассказал о расистской выходке Алиева в киевском «Динамо»

Известный телекомментатор Алексей Андронов рассказал об истории, после которой бывший полузащитник покинул киевское «Динамо».

В принципе, про Газзаева и Алиева историй можно рассказать много. Я был уверен, что из этого союза ничего не получится, о чём честно сказал и одному, и другому на первом предсезонном сборе в Австрии. Точка невозврата была пройдена во время обеда на предыгровом заезде на базе. Кстати, знаю я это не от Газзаева, он не хотел выпускать эту историю в паблик. Алиева ждал колоссальный (50 процентов от месячной зарплаты) штраф и уход из клуба.

Игравший в «Динамо» тогда нигерийский защитник Айила Юссуф, ничего не подозревая, подошёл к блюду с макаронами. Положил себе тарелку, посыпал сыром, полил маслом и пошёл на своё место. В блюде оставалось немного макарон. Алиев схватил блюдо, догнал Юссуфа, и высыпал ему остатки в тарелку с криками «Чего стесняешься, обезьяна, возьми ещё!» Когда он пришёл поставить блюдо на место, сотрудница столовой уже принесла новое, свежее, полное.

Сказать, что Газзаев был в шоке – не сказать ничего. Поэтому, например, меня в поведении Алиева не может удивить вообще ничто. Кстати, оставшись тогда без «кента», свой лучший сезон в карьере провёл Артём Милевский.