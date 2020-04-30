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Дзюба выразил поддержку болельщикам в период карантина

сегодня, 08:37

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матчей в FIFA 20 с теннисистом Даннилом Медведевым обратился к болельщикам со словами поддержки в связи с непростой ситуацией из-за пандемии коронавируса.

Желаю всем здоровья. Сейчас непростое время, особенно в России в связи с тем, что многие работают на удаленке, и многим сейчас зарплату не платят. Желаю им терпения. Хотелось бы, чтобы все было получше у нас организовано.

Огромное спасибо врачам и всем людям, которые помогают в борьбе с коронавирусом. Надеюсь, что все мы это непростое время переживем и все наладится. Всем терпения, и чтобы в семьях были идиллия, покой и любовь.

Недавно Дзюба в эфире шоу «Вечерний Ургант» рассказал о том, как тренируется команда в период пандемии коронавируса.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6
сегодня в 09:44
Недавно Дзюба в эфире шоу «Вечерний Ургант» рассказал о том...
Я так понимаю Дзюба сходил, туда куда его посылали?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:19
спасибо тёма что о нас вспомнил))))))))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:10
Ну давай, поддерживай
LOpp
LOpp
сегодня в 08:55
Прочитал Дзюбу и прям легче стало. Спасибо кормилец.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:55
Вот чего нам в изоляции не хватало - Дзюбиной поддержки!
Подержал Тема и сразу полегчало!!!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:43
Языком чесать профессор.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:37
Хорошие дела делает...
SSPZ
SSPZ
сегодня в 08:37
Дзюбина поддержка поможет
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