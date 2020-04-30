Дзюба выразил поддержку болельщикам в период карантина

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матчей в FIFA 20 с теннисистом Даннилом Медведевым обратился к болельщикам со словами поддержки в связи с непростой ситуацией из-за пандемии коронавируса.
Желаю всем здоровья. Сейчас непростое время, особенно в России в связи с тем, что многие работают на удаленке, и многим сейчас зарплату не платят. Желаю им терпения. Хотелось бы, чтобы все было получше у нас организовано.
Огромное спасибо врачам и всем людям, которые помогают в борьбе с коронавирусом. Надеюсь, что все мы это непростое время переживем и все наладится. Всем терпения, и чтобы в семьях были идиллия, покой и любовь.
Недавно Дзюба в эфире шоу «Вечерний Ургант» рассказал о том, как тренируется команда в период пандемии коронавируса.
Я так понимаю Дзюба сходил, туда куда его посылали?
Я так понимаю Дзюба сходил, туда куда его посылали?
https://www.youtube.com/watch?v=sza3kRnLoG4
Подержал Тема и сразу полегчало!!!
Подержал Тема и сразу полегчало!!!