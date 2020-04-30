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Евсеев: «Сёмин выращивал лидеров, раскрепощал игроков»

сегодня, 10:06

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил о своем опыте выступлений под руководством Юрия Сёмина.

Первая встреча с Сёминым была у нас в конце 1999-го. Он позвонил и предложил встретиться у метро Сокольники. Сидели в его машине, Сёмин сказал, что хочет видеть меня в «Локо», у меня заканчивался контракт со «Спартаком», никто в клубе ничего о продлении не говорил. Обсудили все вопросы: игровые, финансовые, и я дал согласие.

Работа с Палычем шла волнами. Были и положительные моменты, и отрицательные. Радость была, были ссоры. Но с первого же сбора я стал выходить в основе и в 2000-м пропустил только 2 матча из-за перебора карточек.

Как человек Юрий Палыч мне импонировал. Он всегда говорил игрокам в глаза, что думал, поэтому вопросов к нему возникало мало. Всегда был бескомпромиссен, остался таким и сейчас. В 2001-м он вызвал меня к себе и сказал, что недоволен моей игрой в последнем матче. А я ответил, что этот матч как раз отыграл хорошо, а вот предыдущий, после которого вы ничего мне не сказали, плохо. Палыч услышал меня, поняв, что у меня есть свое мнение и я не боюсь его отстаивать. Думаю, ему это понравилось.

Сёмин выращивал лидеров, раскрепощал игроков. Очень точно чувствовал, на кого можно надавить ради результата, на кого нет. На Сенникова, например, можно было орать, Дима стрессоустойчивый. А с Измайловым лучше было не разговаривать вообще. Этот человек для всех был загадкой, никто не знал, как он может отреагировать.

Ранее Вадим Евсеев рассказал о форвардах, против которых ему доводилось играть.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:58
всё теперь в прошлом (
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:53
он пока и не закончил этим заниматься!!палыч это сила!
Александр Светличный 1
Александр Светличный 1
сегодня в 10:41
ВЫКОРМЫШИ СМОРОДСКОЙ , ДАВЯТ НА ПАЛЫЧА, ЖАЛЬ , ЧТО ОБИЖАЮТ ПАЛЫЧА , ЗА НЕГО НЕКОМУ ЗАСТУПИТЬСЯ !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 10:33
На то он и тренер, чтобы быть психологом. Люди разные.
Вот по Сенникову не знаю. Может тормозом был, если орать приходилось, но со стороны казался уравновешенным, спокойным челом. Быть может Палыч спецом на него орал, чтобы другие боялись?). Бывает и такое. Ну, а на Евсеева, после Уэльса, вся страна знает, что на него, как залезешь , так и слезишь. Семин, это понял раньше).
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:29
Палыч легенда нашего футбола а для Локо в особенности, если руководство железки и хочет расстаться с ним то должны это сделать аккуратно и уважительно, Палыч не заслужил такого плевательского отношения к себе. Палыч, держись!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:07
Потеря будет для Локо...
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