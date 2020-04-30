Евсеев: «Сёмин выращивал лидеров, раскрепощал игроков»

Главный тренер «Уфы» вспомнил о своем опыте выступлений под руководством .

Первая встреча с Сёминым была у нас в конце 1999-го. Он позвонил и предложил встретиться у метро Сокольники. Сидели в его машине, Сёмин сказал, что хочет видеть меня в «Локо», у меня заканчивался контракт со «Спартаком», никто в клубе ничего о продлении не говорил. Обсудили все вопросы: игровые, финансовые, и я дал согласие.

Работа с Палычем шла волнами. Были и положительные моменты, и отрицательные. Радость была, были ссоры. Но с первого же сбора я стал выходить в основе и в 2000-м пропустил только 2 матча из-за перебора карточек.

Как человек Юрий Палыч мне импонировал. Он всегда говорил игрокам в глаза, что думал, поэтому вопросов к нему возникало мало. Всегда был бескомпромиссен, остался таким и сейчас. В 2001-м он вызвал меня к себе и сказал, что недоволен моей игрой в последнем матче. А я ответил, что этот матч как раз отыграл хорошо, а вот предыдущий, после которого вы ничего мне не сказали, плохо. Палыч услышал меня, поняв, что у меня есть свое мнение и я не боюсь его отстаивать. Думаю, ему это понравилось.

Сёмин выращивал лидеров, раскрепощал игроков. Очень точно чувствовал, на кого можно надавить ради результата, на кого нет. На Сенникова, например, можно было орать, Дима стрессоустойчивый. А с Измайловым лучше было не разговаривать вообще. Этот человек для всех был загадкой, никто не знал, как он может отреагировать.