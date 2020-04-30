Кержаков: «Хорошо, что с моим уходом воробьи и „Спартак“ могут передохнуть»

Экс-нападающий «Зенита» поделился мнением о своих промахах.

Помню ли баннер «Теперь на „Петровском“ воробьи могут летать спокойно»? Причём здесь «Петровский»-то? Меня провожали на «Крестовском». Хорошо, что воробьи теперь и, видимо, «Спартак» могут немного передохнуть. Хотя вроде как по результатам – не особо.

Я бы лучше всегда промахивался, если б мы постоянно всех крушили 4:1. К сожалению, так бывает, что это не происходит. Потом [после Евро-2012] я тоже не забивал. Какое-то время было, по срокам получилось, что я месяцев девять не забивал.