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Кержаков: «Хорошо, что с моим уходом воробьи и „Спартак“ могут передохнуть»

сегодня, 07:19

Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о своих промахах.

Помню ли баннер «Теперь на „Петровском“ воробьи могут летать спокойно»? Причём здесь «Петровский»-то? Меня провожали на «Крестовском». Хорошо, что воробьи теперь и, видимо, «Спартак» могут немного передохнуть. Хотя вроде как по результатам – не особо.

Я бы лучше всегда промахивался, если б мы постоянно всех крушили 4:1. К сожалению, так бывает, что это не происходит. Потом [после Евро-2012] я тоже не забивал. Какое-то время было, по срокам получилось, что я месяцев девять не забивал.

Недавно Кержаков заявил, что лучшим форвардом РПЛ считает Александра Кокорина.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 07:54, ред.
Вчера по матч тв показывали игру зенит-спартак 17/18 и мне понравились действия штанголиза когда забивался пятый гол, это более интересно чем про воробьи Кержа.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:37
Со всеми его промахами он пока лучший российский бомбардир...
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
сегодня в 07:35
штрафные бил воробей к фложку!!!
SSPZ
SSPZ
сегодня в 07:32
С чувством юмора Кержаков)
Mikki
Mikki ответ brodaga 05 (раскрыть)
сегодня в 07:28
ДД. В апреле и мае конкурс не проводится. Так что без випов.
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