Александр Фетисов: «Уже говорили с Фроловым о содержании его интервью»

Председатель Совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов прокомментировал информацию о том, что вратарь команды был оштрафован клубом на 1,4 млн рублей за резкое интервью о президенте РФ Владимире Путине.

Сейчас много эмоций и слухов на эту тему. Сразу хочу заявить, что информация о штрафе в 1,4 млн рублей не соответствует действительности. Любой игрок нашей команды может иметь свою точку зрения на любые события. Действительно, у футболистов «Крыльев» в контрактах есть пункт о согласовании интервью с пресс-службой клуба — это обычная практика для мирового футбола. Евгений Фролов был ознакомлен с этим пунктом и до момента того резонансного интервью все свои выступления в прессе согласовывал. Дав интервью без согласования, он нарушил условия контракта. Евгений Фролов признал факт нарушения контракта.