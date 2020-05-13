Александр Фетисов: «Уже говорили с Фроловым о содержании его интервью»

Председатель Совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов прокомментировал информацию о том, что вратарь команды Евгений Фролов был оштрафован клубом на 1,4 млн рублей за резкое интервью о президенте РФ Владимире Путине.
Сейчас много эмоций и слухов на эту тему. Сразу хочу заявить, что информация о штрафе в 1,4 млн рублей не соответствует действительности. Любой игрок нашей команды может иметь свою точку зрения на любые события. Действительно, у футболистов «Крыльев» в контрактах есть пункт о согласовании интервью с пресс-службой клуба — это обычная практика для мирового футбола. Евгений Фролов был ознакомлен с этим пунктом и до момента того резонансного интервью все свои выступления в прессе согласовывал. Дав интервью без согласования, он нарушил условия контракта. Евгений Фролов признал факт нарушения контракта.
Что касается содержания интервью, у нас с Евгением состоялся разговор, по его возвращении в Самару честно и обстоятельно обсудим еще раз. Так бывает, что в силу спортивной профессии, в силу субъективных представлений картина видится только с одной стороны. Просим СМИ не спекулировать на этой теме. Считаем этот вопрос закрытым. Мы ждем от Евгения Фролова яркой игры, как это было в весенних играх.
С какой ***дь одной стороны??? Как же бесят эти продажные режиму холуи!
Фролов публично заявил, что плешь никак не поддерживает граждан РФ во время упоротой не имеющей юридической силы самоизоляции и он возмущён происходящей реальностью. Где тут может быть какая-то вторая или иная "сторона картины"?
С какой ***дь одной стороны??? Как же бесят эти продажные режиму холуи!
Фролов публично заявил, что плешь никак не поддерживает граждан РФ во время упоротой не имеющей юридической силы самоизоляции и он возмущён происходящей реальностью. Где тут может быть какая-то вторая или иная "сторона картины"?
Ни чего себе штраф....1,4 млн рублей...
Фролову теперь можно смело просить повышение оклада...раз в 5-6....
Ибо в следующем интервью он скажет что в том скандальном интервью выразил точку зрения руководства клуба...)))))
Они теперь во избежании потери "бюджетоосваиваемых" мест просто таки обязаны окружить Фролова неимоверной теплотой и заботой...)))
Ни чего себе штраф....1,4 млн рублей...
Фролову теперь можно смело просить повышение оклада...раз в 5-6....
Ибо в следующем интервью он скажет что в том скандальном интервью выразил точку зрения руководства клуба...)))))
Они теперь во избежании потери "бюджетоосваиваемых" мест просто таки обязаны окружить Фролова неимоверной теплотой и заботой...)))
Ну представь, он укусил руку которая кормит не только его самого, а еще и остальных) понятно что поговорили уже и разъяснили.
Ну представь, он укусил руку которая кормит не только его самого, а еще и остальных) понятно что поговорили уже и разъяснили.