Рабьо вернулся в Италию

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13 мая 2020, 20:32

Полузащитник «Ювентуса» вернулся в Италию. В течение двух недель он будет находиться на карантине, после чего приступит к тренировкам в общей группе.

По данным итальянской прессы, Рабьо пытался отложить момент возвращения в Турин. Во время отсутствия тренировок, связанного с приостановкой Серии А из-за пандемии коронавируса, игрок пребывал во Франции. Сообщалось, что руководство «Юве» разочаровало нежелание Рабьо возвращаться в Италию, вследствие чего туринцы могут продать хавбека по завершении сезона.