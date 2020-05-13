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Рабьо вернулся в Италию

13 мая 2020, 20:32

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо вернулся в Италию. В течение двух недель он будет находиться на карантине, после чего приступит к тренировкам в общей группе.

По данным итальянской прессы, Рабьо пытался отложить момент возвращения в Турин. Во время отсутствия тренировок, связанного с приостановкой Серии А из-за пандемии коронавируса, игрок пребывал во Франции. Сообщалось, что руководство «Юве» разочаровало нежелание Рабьо возвращаться в Италию, вследствие чего туринцы могут продать хавбека по завершении сезона.

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Все комментарии
zsb1961
zsb1961
13 мая в 21:15
С возвращением!
drug01
drug01
13 мая в 21:04
Удачной игры и результата
VAN ARM
VAN ARM
13 мая в 20:34
ну этого все и ждали))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 мая в 20:34
С возвоащением!
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