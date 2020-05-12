Сказочный верхолаз. Как Йович хоронит свою карьеру

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12 мая 2020, 12:58

Сербский форвард «Реала» делает все, чтобы получить «волчий билет» в футболе. «Соккер.ру» — о новых приключениях Луки Йовича.

22-летний форвард мадридского «Реала» за время карантина начудил столько, что хватит на увлекательную книжку, тем более что теперь у Луки есть время — выбыл до конца сезона из-за перелома, полученного из-за падения со стены своего дома. Что?! Да всем интересно, как это получилось. Пиши, Лука, пиши! И не забудь рассказать о том, как вскоре после возвращения из Мадрида в Белград нарушил карантин.

В середине апреля Йович вернулся на родину из Испании, где уже бушевал коронавирус, подписал в аэропорту официальную бумагу, согласился с обязательством отсидеть двухнедельный карантин дома, однако уже через пару дней гулял в центре Белграда с улыбкой от уха до уха. Теперь, согласно 248 статье Уголовного кодекса Сербии, форвард «Реала» может лишиться свободы на срок до 3 лет и 3 месяцев. Дуракам, конечно, закон не писан, но подчиняться ему они обязаны.

Следует подчеркнуть, что Йович — единственный футболист «Реала», который покинул Испанию во время коронавирусного локаута. Все остальные, даже иностранцы, остались в Мадриде, чтобы в любой момент быть готовыми к возобновлению полноценных тренировок. Залетного Луку пришлось «отмазывать» юристам «Королевского клуба», в итоге, он отделался денежным штрафом.

Любопытно, что в то же время другой сербский футболист, Александар Прийович, за аналогичное нарушение закона об изоляции получил три месяца домашнего ареста. Но он ведь играет всего лишь за «Аль-Иттихад», а не за «Реал». Кроме того, «Мадриду» пришлось организовать и проконтролировать процесс возвращения в Испанию блудного сына: 4 мая Лука совершил перелет на частном самолете из Белграда в Мадрид. Но приключения на этом не заканчиваются.

В расположении клуба Йович первым делом прошел медицинское обследование, на котором был выявлен внесуставный перелом плюсневой кости на правой стопе. Это два месяца без футбола. Как минимум. Конечно, медицинский штаб «Реала» захотел разобраться, где и при каких обстоятельствах Лука получил столь неприятное повреждение. Форвард утверждал, что это случилось уже в Мадриде, когда он занимался спортом у себя дома. А вот отец Йовича дал другие показания:

Это ужасная новость. Неприятный сюрприз для нас. Такого мы точно не ожидали. Лука занимался в Белграде, придерживаясь плана, который получил в клубе. Во время одной из тренировок он почувствовал боль, но кто знал, что это настолько серьезно? Он самоотверженно готовился к возобновлению сезона, хотел выйти и показать свой уровень, а тут такое…

Что-то тут не сходится, причем собака зарыта не только в разнице показаний отца и сына. Если Лука сломал плюсневую кость еще в Белграде, то она давала бы о себе знать на каждой следующей тренировке, и Йович сообщил бы об этом клубу. Медики больших клубов просят футболистов докладывать о любом дискомфорте, и футболисты этим правом пользуются сполна. Неужели серб терпел? Полноценно заниматься с такой травмой невозможно, выходит, Лука себя берег. Но в любом случае — почему молчал?

Опять же, опытный травматолог-ортопед сразу укажет условия, в которых можно получить такую травму. И в каких, соответственно, нельзя. То есть банальное сопоставление тренировочной программы «Реала» и особенностей повреждения указывают на то, что Лука врет. И в клубе его сразу поймали на лжи, когда форвард заявил, что сломал плюсневую кость в Мадриде. Специалистам сразу стало понятно, что это произошло раньше, поэтому отец футболиста «вспомнил» о боли во время тренировки в Белграде. А вот что думает по этому поводу спортивный доктор Хосе Гонсалес, работавший, в частности, в «Атлетико»:

Кость, которую сломал Йович, поддерживает вес тела и довольно устойчива к внешним воздействиям. Чаще всего такой перелом можно получить либо в результате жесткого внешнего воздействия, либо из-за падения с большой высоты.

Уверен, в «Реале» легенду Йовича раскусили за полчаса, но не стали выносить итоги расследования на публику, ведь «сливочным» еще продавать этого балбеса (сомневаюсь, что после всего Лука получит еще один шанс в Мадриде), а чистосердечное признание в его безответственном поведении только собьет цену. Но история и так получилась резонансной, так что СМИ сами разобрались. А сербская пресса даже взяла комментарий у пожелавшего остаться анонимным источника, близкого к семье Йовича:

Лука взобрался на стену дома, чтобы что-то починить и упал с нее. Не знаю, как это объяснить и не совсем понимаю, как ему удалось упасть. В общем, все произошло случайно.

У профессиональных спортсменов в контрактах прописывают всевозможные запреты: не заниматься экстремальным спортом, не прыгать через костер, не сушить голову в микроволновке. Нужно добавить еще и пункт о работах на высоте, если прежде не было. Грохнуться с нескольких метров несложно, если не соблюдать элементарных норм безопасности, ведь гравитация — бессердечная сволочь, так что Лука не первый и не последний.

Профессионал не попал бы в такую ситуацию, а зрелый и адекватный человек, даже набедокурив, принял бы на себя ответственность за последствия. Следовало прийти с повинной в клуб и дать «Реалу» хотя бы возможность разобраться с информационным фоном вокруг этой истории. Вместо этого Лука устроил карнавал, наврал с три короба и взбесил всех в «Мадриде», включая Переса и Зидана.

Безответственность — кредо Йовича, ведь несколько эпизодов уже не могут быть случайностью. Нарушил карантин в Сербии, взобрался на стену и грохнулся на землю, солгал о травме, а вот так Лука ездит за рулем: одним глазом на дорогу, другим — в телефон. Красавчик!

Сербский форвард, ставший одним из открытий прошлого сезона, превратился в едва ли не главное разочарование нынешнего. 60 миллионов евро выложил за него «Реал», а получил форварда, который забил 2 гола за год и влип уже в несколько историй. Сказочный верхолаз, что тут еще сказать.