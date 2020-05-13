Рангник принес извинения «Милану»

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13 мая 2020, 13:19

Il Giornale утверждает, что наставник принес извинения «Милану».

Недавно специалист показал свои амбиции, заявив, что может возглавить итальянскую команду, что очень не понравилось техническому директору «Милана» Паоло Мальдини. Генеральный директор «россонери» Иван Газидис также остался недоволен подобными утверждениями, что привело к разговору между ними. В ходе беседы Рангник признал, что был неправ и извинился.