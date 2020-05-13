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Рангник принес извинения «Милану»

13 мая 2020, 13:19

Il Giornale утверждает, что наставник Ральф Рангник принес извинения «Милану». 

Недавно специалист показал свои амбиции, заявив, что может возглавить итальянскую команду, что очень не понравилось техническому директору «Милана» Паоло Мальдини. Генеральный директор «россонери» Иван Газидис также остался недоволен подобными утверждениями, что привело к разговору между ними. В ходе беседы Рангник признал, что был неправ и извинился. 

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Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ ДСА (раскрыть)
13 мая в 15:32
Это Соккер, как обычно, Гугл переводом пользуется.

Поэтому новость читается как будто Рангник по своей воле решил возглавить "Милан". По факту же в первоисточнике о том, что Газидис просто недоволен, что Рангник разболтал о реальных договоренностях.
galem72
galem72
13 мая в 14:15
Что за х**ю несут эти таблоиды? Сначала запустили фэйк об условиях Рангника в Милане, теперь извиняются о его имени перед администрацией клуба. Просто полный бред...
VAN ARM
VAN ARM
13 мая в 13:50
ну можно пожилому и простить )) пусть мечтает))
ДСА
ДСА
13 мая в 13:28
Рангник запустил обычный фэйк.
cska vperiod
cska vperiod
13 мая в 13:23
После боя кулаками не машут.
mihaluch
mihaluch
13 мая в 13:22
Рагнику рано в Милан
ОПС
ОПС
13 мая в 13:21
Извинения должны быть приняты.
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