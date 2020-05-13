Il Giornale утверждает, что наставник Ральф Рангник принес извинения «Милану».
Недавно специалист показал свои амбиции, заявив, что может возглавить итальянскую команду, что очень не понравилось техническому директору «Милана» Паоло Мальдини. Генеральный директор «россонери» Иван Газидис также остался недоволен подобными утверждениями, что привело к разговору между ними. В ходе беседы Рангник признал, что был неправ и извинился.
Поэтому новость читается как будто Рангник по своей воле решил возглавить "Милан". По факту же в первоисточнике о том, что Газидис просто недоволен, что Рангник разболтал о реальных договоренностях.
Поэтому новость читается как будто Рангник по своей воле решил возглавить "Милан". По факту же в первоисточнике о том, что Газидис просто недоволен, что Рангник разболтал о реальных договоренностях.