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ПСЖ опроверг информацию о том, что клуб подарит игрокам золотые чехлы

13 мая 2020, 16:03

В «Пари Сен-Жермен» опровергли информацию о том, что клуб подарит всем игрокам по золотому 24-каратному чехлу для айфона в честь победы в досрочно завершенном чемпионате Франции-2019/20. 

Руководство клуба выступило с заявлением, сообщив, что компания idesign Gold распространяет фейковые новости:

ПСЖ никак не связан с компанией Idesign Gold. Эта компания использует наше имя, чтобы рекламировать себя, полагая, что мы прибегли бы к ее услугам для производства золотых телефонных чехлов своим игрокам. Эта информация является абсолютно ложной и лживой и иллюстрирует практику, чуждую нашим ценностям.

Мы предпримем все необходимые меры для того, чтобы компания Idesign Gold перестала использовать имидж и официальные атрибуты ПСЖ.

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cska vperiod
cska vperiod
13 мая в 19:00
Нихрена с ними не сделаете.
VAN ARM
VAN ARM
13 мая в 16:18
тупые медали- деревянные чехлы)))
beefs
beefs
13 мая в 16:08
реклама двигатель прогресса
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 мая в 16:04
Данунах, не верю я в это...
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