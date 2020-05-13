ПСЖ опроверг информацию о том, что клуб подарит игрокам золотые чехлы

В «Пари Сен-Жермен» опровергли информацию о том, что клуб подарит всем игрокам по золотому 24-каратному чехлу для айфона в честь победы в досрочно завершенном чемпионате Франции-2019/20.

Руководство клуба выступило с заявлением, сообщив, что компания idesign Gold распространяет фейковые новости:

ПСЖ никак не связан с компанией Idesign Gold. Эта компания использует наше имя, чтобы рекламировать себя, полагая, что мы прибегли бы к ее услугам для производства золотых телефонных чехлов своим игрокам. Эта информация является абсолютно ложной и лживой и иллюстрирует практику, чуждую нашим ценностям.