Футболиста «Сочи» обвинили в краже автомобиля

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сегодня, 21:46

Полузащитника «Сочи» во Франции обвинили в краже автомобиля.

Некий Морган Б. заявил, что купил у Имбула автомобиль Audi RS 3 в июне 2018 года. После этого покупатель заявил, что игрок «Сочи» украл у него машину. Имбула обвинил истца в шантаже и мошенничестве и подал в суд.

В 2018 году автомобиль Имбула попал в ДТП в Испании. За рулем был двоюродный брат футболиста, а сам 27-летний игрок был на пассажирском месте. Второй участник происшествия покинул место аварии и в полицию решили не обращаться. Из-за того, что машина была повреждена, брат Имбула предложил связаться с «другом из Тулузы», который знает тех, кто сможет починить автомобиль. Имбула сообщает, что вместе с тем человеком был еще один мужчина, и им был именно Морган Б. По словам футболиста, этот мужчина был работником страховой компании. Также Жанелли говорит, что Морган Б. знал, что нужно сделать футболисту, чтобы из-за аварии не потерять деньги. Этот человек сказал, что нужно еще сильнее повредить автомобиль, пригнав для этого грузовик. Морган Б. затем взял ответственность на себя за аварию, чтобы возместить ущерб Имбула за счет страховой компании. Футболист согласился, но затем сказал, что не знал о том, что участвует в страховой афере.

Несколько недель спустя Имбула начал переживать, потому что не получил свою машину обратно. Футболист объяснил для правоохранительных органов, что Морган Б. оправдывал свое молчание, так как заявил, что его арестовали после подозрения на аферу. Затем этот человек попросил игрока выслать документы на автомобиль и свидетельство о продаже для того, чтобы доказать, что машина принадлежит ему.

В сентябре 2018 года Имбула, не дождавшись никакой информации от Моргана Б., через геолокацию автомобиля нашел его. Двоюродный брат футболиста забрал машину, использовав запасной комплект ключей. Морган Б. заявил в полицию о краже. В октябре того же года автомобиль с братом игрока задержали правоохранительные органы. Морган Б. отрицает, что участвовал в мошенничестве. Он заявил, что предложил купить поврежденный автомобиль у Имбула.

Сам Имбула никак не комментирует это происшествие. Его адвокат Жан-Жак Бертран заявил, что его клиент ждет окончания расследования. Имбула вернул свою Audi, но до окончания расследования он не сможет им воспользоваться.

Напомним, что Имбула в марте подписал контракт с «Сочи».