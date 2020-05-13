Журналист: «Николич назвал своего футболиста черным идиотом и был уволен»

Сербский журналист Александр Йокшич рассказал, как , который может возглавить «Локомотив», попал в расистский скандал и был уволен со своего поста.

Случай произошел в 2016 году, когда Николич тренировал словенскую «Олимпию».

Его «Олимпия» играла с «Заврчем», проигрывала, но на 90-й нигерийский нападающий Блессинг Элеке сравнял счет. Элеке долго праздновал свой мяч, и Николич выплеснул гнев своим помощникам, назвав своего игрока «черным идиотом». Имея в виду, что тот не должен радоваться так долго, потому что еще оставалось время и можно было выиграть тот матч. Так что, думаю, это не было расистским оскорблением, как это раздули. Тем более, через несколько дней сам Элеке заявил, что Николич так сделал, потому что был зол.

Федерация футбола Словении дисквалифицировала Николича на семь матчей, но давление общественности на владельца «Олимпии» Милана Мандарича было очень сильным, поэтому через несколько дней тренера уволили. Блессинг Элеке тогда снова выступил: «Марко — семейный человек, и именно из-за меня мой тренер потерял работу. Люди говорят, что он расист, но я не думаю, что это так. Я умолял и делал все, чтобы его не увольняли, но президент решил по-другому, поэтому я ничего не могу сделать».

Кроме того, если вы посмотрите время Николича в «Партизане» и «Видеотоне», то увидите, что у него нет проблем с игроками из разных стран и разных религий. А бразилец Луис Эвертон вообще был защищен Николичем, когда подвергся расистским обзывательствам в игре «Партизана» против «Рада».