ГлавнаяНовости

Журналист: «Николич назвал своего футболиста черным идиотом и был уволен»

13 мая 2020, 19:06

Сербский журналист Александр Йокшич рассказал, как Марко Николич, который может возглавить «Локомотив», попал в расистский скандал и был уволен со своего поста.

Случай произошел в 2016 году, когда Николич тренировал словенскую «Олимпию».

Его «Олимпия» играла с «Заврчем», проигрывала, но на 90-й нигерийский нападающий Блессинг Элеке сравнял счет. Элеке долго праздновал свой мяч, и Николич выплеснул гнев своим помощникам, назвав своего игрока «черным идиотом». Имея в виду, что тот не должен радоваться так долго, потому что еще оставалось время и можно было выиграть тот матч. Так что, думаю, это не было расистским оскорблением, как это раздули. Тем более, через несколько дней сам Элеке заявил, что Николич так сделал, потому что был зол.

Федерация футбола Словении дисквалифицировала Николича на семь матчей, но давление общественности на владельца «Олимпии» Милана Мандарича было очень сильным, поэтому через несколько дней тренера уволили. Блессинг Элеке тогда снова выступил: «Марко — семейный человек, и именно из-за меня мой тренер потерял работу. Люди говорят, что он расист, но я не думаю, что это так. Я умолял и делал все, чтобы его не увольняли, но президент решил по-другому, поэтому я ничего не могу сделать».

Кроме того, если вы посмотрите время Николича в «Партизане» и «Видеотоне», то увидите, что у него нет проблем с игроками из разных стран и разных религий. А бразилец Луис Эвертон вообще был защищен Николичем, когда подвергся расистским обзывательствам в игре «Партизана» против «Рада».

Все новости
Александр Фетисов: «Уже говорили с Фроловым о содержании его интервью»
13 мая Комментарии12
Рабьо вернулся в Италию
13 мая Комментарии4
ПСЖ опроверг информацию о том, что клуб подарит игрокам золотые чехлы
13 мая Комментарии4
Сказочный верхолаз. Как Йович хоронит свою карьеру
12 маяАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии11
Футболиста «Сочи» обвинили в краже автомобиля
11 мая Комментарии10
СлухиВ «Юве» недовольны отказом Игуаина и Рабьо возвращаться в Италию
11 мая Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Палыч82 (раскрыть)
14 мая в 20:27
Я в курсе. Но одно дело когда с трибуны твари орут, а другое дело когда тренер... Можно и не сдержаться. Но в любом случае Николич это плохой выбор Локо. Тем более, что Семин безусловно тренер Топ-3 в России в 21 веке и поводов для увольнения не давал.
Палыч82
Палыч82 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
14 мая в 18:55
Идову - коренной петербуржец, для него любые расисткие выходки, как слону дробина,)
Знатог
Знатог ответ Klaksvikar Itrottarselag (раскрыть)
14 мая в 08:19
Точность никому не помешает.
ermak6848
ermak6848
14 мая в 05:35
Видимо парень не знал русские пословицы
Язык - мой Враг
и
Слово не воробей -сказал не поймаешь...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska vperiod (раскрыть)
13 мая в 23:18
Не соглашусь, а Эдер и Идову как к такому обращению отнесутся*
mr. Krot
mr. Krot
13 мая в 22:59
— Это не справедливо! Он назвал меня ЧЕРНЫМ УРОДОМ!
— Нет, погоди. Он не называл всех черных уродами. Он обратился конкретно к тебе. Ты черный – это факт. Ты урод – это тоже факт. Так что дуй на ринг
волгодон 2
волгодон 2
13 мая в 19:39
берегись Эдер)
cska vperiod
cska vperiod
13 мая в 19:31
Марко не в спартак идёт и такие высказывания ничем не грозят.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
13 мая в 19:26
Да какие уж тут случайности. Ладно бы просто идиотом назвал, но нет, даже в горячке на нервах не забыл упомянуть цветовую гамму.
particular
particular
13 мая в 19:22
У нас по таким мелочам не увольняют..:)
ДАША Д
ДАША Д
13 мая в 19:09
Если негра, то зачёт.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100