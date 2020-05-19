Аджоев: «„Арсенал“ Тула завтра возобновит тренировки»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал, что команда возобновит тренировки завтра, 20 мая.

Как и планировалось, сегодня все футболисты команды, тренерский штаб, персонал прошли тестирование на коронавирус. У нас нет ни одного положительного теста, все здоровы и готовы приступить к работе. При соблюдении всех медицинских рекомендаций и требований команда с завтрашнего дня возобновляет тренировки и начинает подготовку к оставшимся играм чемпионата. Также сейчас работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернулись в Россию Бауэр и Лодыгин. Надеемся, это произойдёт в ближайшие дни.