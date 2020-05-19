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Аджоев: «„Арсенал“ Тула завтра возобновит тренировки»

вчера, 22:09

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал, что команда возобновит тренировки завтра, 20 мая.

Как и планировалось, сегодня все футболисты команды, тренерский штаб, персонал прошли тестирование на коронавирус. У нас нет ни одного положительного теста, все здоровы и готовы приступить к работе. При соблюдении всех медицинских рекомендаций и требований команда с завтрашнего дня возобновляет тренировки и начинает подготовку к оставшимся играм чемпионата. Также сейчас работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернулись в Россию Бауэр и Лодыгин. Надеемся, это произойдёт в ближайшие дни.

Ранее Аджоев высказался о проведении пяти замен в матчах.

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Все комментарии
Bagula
Bagula
сегодня в 00:15
Пусть им повезет.
beefs
beefs
вчера в 22:43
молодцы, удачи в подготовке
Danrog
Danrog
вчера в 22:38
Удачи Арсеналу!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:22
молодцы))) а теперь скажите правду)))))
Faustello
Faustello
вчера в 22:17
Отличная новость!
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:15
Арсенал завтра будет тренироваться.
drug01
drug01
вчера в 22:14
Желаем удачных игр
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